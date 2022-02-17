藝術館推梵高耳仔擦膠捱轟　指拿精神病開玩笑商品急下架

位於倫敦的Courtauld Gallery於本月3日至5月舉辦《梵高。自畫像》畫展，精選16幅館藏梵高自畫像，當中包括代表作《繃帶耳朵的自畫像》（Self-Portrait with Bandaged Ear，1889 年），差不多囊括梵高傳世自畫像大半作品。這個重量級展覽本來備受藝術圈好評關注，但展方最近因推出售賣別具特色的文創商品而惹來抨擊，批評人士稱博物館此舉在取笑精神病患。



梵高左耳造型擦膠（Courtauld Gallery）

這批遭到嚴厲批抨的文創商品，全部與梵高精神狀況有關，當中包括「梵高左耳造型擦膠」（6英鎊，約63港元）（5英鎊，約52港元）、「梵高向日葵主題香皂」和「情緒急救包」（16英鎊，約170港元）。當中香皂在包裝文案中寫上「非常適合喜歡蓬鬆泡泡的受折磨藝術家」、而擦膠的宣傳文案則指「無論是藝術還是其他方面我們都會犯錯⋯像梵高一樣，掌握事情在自己手中，拿起你的擦膠把，除去有問題的部份！」

梵高向日葵主題香皂（Courtauld Gallery）

評論指展方商品漠視精神病患痛苦，拿梵高患上精神病時的自殘來開玩笑，而以此賺錢更是過份做法。有藝術評論指「假若在 Frida Kahlo 展覽，會出售義肢造的鉛筆嗎？創意不應傷害別人」（已故墨西哥藝術家Frida Kahlo因壞疽感染而截肢膝蓋以下的右腿）、「自殺不是玩笑，精神疾病也不是玩笑」、「這種創意缺乏同理心，所謂幽默不旦無趣而且膚淺」。

面對猛烈的批評，Courtauld Gallery在一份聲明中表示，從來沒打算通過這些物品來對這個重要主題表現出麻木不仁或不屑一顧的態度，有問題的物品只佔展覽收藏品的一小部份，藝廊已把擦膠和香皂商品下架，只保留情緒急救包。這款急救包指能為20種心理狀況提供緊急建議，同樣令部份公眾指與前面兩件商品形成了鮮明的對比，極具諷刺。

情緒急救包（Courtauld Gallery）

梵高被認為是在 1888 年 12 月切斷了他的左耳，他在畫作《繃帶耳朵的自畫像》中記錄了這次創傷事件，該畫作收錄這次倫敦自畫像展中。展覽網站這樣描述作品：「這種自殘是幾週前的一次絕望行為，此前他與他的畫家同行保羅·高更（Paul Gauguin）發生激烈爭執，後者來到法國南部的阿爾勒與他住在一起」。1890 年，梵高在巴黎郊外的奧維爾附近的一塊田野上開槍自殺，兩天后與他的兄弟西奧在他的床邊去世。

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