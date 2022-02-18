阿濃｜好似煲劇咁睇古典小說？用最淺白的方法告訴年輕人｜開卷樂

學生時代總會接觸過中國古典小說，但有時卻會被艱澀的文言文拒之門外，難以理解當中細節。多次獲中學生推選為「最喜愛作家」的阿濃有見及此，以淺白文字寫下不少「易入口」的書籍，向青年介紹中國文化，當中包括神話、唐詩等各方面。阿濃繼七個中國文化系列後再獻新猷，寫了《且聽下回分解－阿濃談中國古典小說》，這本書更榮獲香港電台及香港出版總會合辦的「第十四屆香港書獎——兒童少年讀物」。中國章回小說結尾常見的「且聽下回分解」，是作者賣弄一個關子，引觀眾一集一集追看下去，就像我們煲劇一樣。

文︰筆從心 ｜ 原題：《且聽下回分解——阿濃談中國古典小說》——睇書就好似煲劇 最緊要興趣行先



閱讀興趣最重要

阿濃任職教師39年，深明古典小說能豐富學生的生活詞彙及文化修養，可是文言文卻容易令人卻步。為了引起大家興趣再尋找原文細讀，阿濃的秘訣是「講故事」——用最淺白的方法告訴年輕人。對阿濃來說，學生閱讀中國文學一開始應該採用倒敘形式，例如欣賞詩詞應以新詩入手，書籍先以平白易明為主，逐漸提起自己的興趣，有了興趣和基礎，再慢慢追溯上去至唐詩、詩經等，阿濃更笑言閱讀中國小說可由金庸武俠小說開始，而非比較難明的古典小說。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



當讀者們確切想進入中國古典小說的世界，阿濃推介《西遊記》作第一本入門書。阿濃認為這部經典著作可謂中國古典兒童文學，故事內容變化多端饒富趣味——齊天大聖孫悟空、食色性也的豬八戒、有時糊塗的唐三藏，各具特色，引人入勝。阿濃建議第二本可閱讀《鏡花緣》，三名故事主角遊歷三十多個奇特國家，比起西方的《大人國小人國》更有趣！《三國演義》、《聊齋》、《老殘遊記》這些較為深奧的著作，不妨選取精彩章節，如「三顧草廬」、「煮酒論英雄」等等。《紅樓夢》則是最後且必讀的一部小說，阿濃言《紅》在古典小說中藝術價值最高，可提高個人文化修養，而「紅學」亦是中國文化中重要的學問。

不過，如果要了解文學歷史源流，便要由起源說起，阿濃一方面要交代中國小說發展的歷程，另一方面又要引起讀者興趣，因此新書參考了魯迅《中國小說史略》的順序，再整合為五個章節，分別是「小說萌芽期」、「發展期」、「興盛期」、「歷代筆記小說」、「雜說」作串穿，配以淺白文字說故事，希望能夠在交代古典小說發展的同時，亦能顧及讀者們的興趣，在兩者之間作一個平衡。

淺白易明說故事

書中精選了不少古典文學中文學性比較強的部分作介紹，如選取了《鏡花緣》中一段描述故事主角前往「黑齒國」的經歷：「三人於是躲避閃閃，聯步而行。一面走著，看那國人都是端方大雅；再看自己，只覺無窮醜態。相形之下，走也不好，不走也不好；緊走也不好，慢走也不好，不緊不慢也不好；不知怎樣才好！／只好疊著精神，穩著步兒，探著腰兒，挺著胸兒，直著頸兒，一步一趨，望前而行。」作者用多組排比句，形容主角自慚形穢的情況，仍要硬著頭皮前行。

阿濃不單是說故事，當中亦滲入了個人的價值判斷。阿濃雖然欣賞《紅樓夢》的文學地位，但若以現代人眼光來看，賈寶玉和林黛玉的角色性格卻不甚美麗。阿濃批評他們生活圈子、視野過於狹窄，不食人間煙火，不知民間疾苦，坐享富貴生活，賈寶玉如同被寵壞的公子哥兒，在脂粉堆裡賣弄多情博愛；林黛玉則自憐自愛，自感受盡委屈。或許有讀者未必認同阿濃對於一些古典文學的主觀價值判斷，但這不失為一個新角度去看中國古典小說，是讓一本學生多角度認識中國古典小說的入門書。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）