海港城「仰望星空派Stargazers」　新一代香港藝術家聯展︱展覽

兩位本港新晉藝術家林文婷和呂適之，二人於英國倫敦修讀大學藝術課程學成歸來，由即日起於「海港城‧美術館」舉辦聯展「仰望星空派Stargazers」，展出他們五年來的得意之作，當中包括手繪、電繪和藝術裝置等多樣作品，希望大眾藉此展覽認識本地新一代年輕藝術家。



是次參展兩位畢業生，早前獲九龍倉藝術獎學金計劃獎學金資助負笈英國，吸收藝術創作養份和擴闊視野，繼續追尋藝術夢想。是次展覽展展出品形式多樣化，有手繪畫作、電繪設計及藝術裝置作品等。展覽以「仰望星空派Stargazers」為主題。「仰望星空派」是一道康沃爾菜餚，主要材料有沙丁魚、雞蛋和馬鈴薯。其特徵之一是魚頭會穿過派的外皮，因此看起來形似仰望星空。主題寓意星星在兩位畢業生的創作中象徵永無止境的變化、忽隱忽現的狀態。是次展覽希望展示部份如同星群一般互相連繫的作品，除了呈現創作者的思考，亦留給觀賞者無限的想像空間。

是次展覽不少作品都涉及參展人對香港的回憶，參展人之一林文婷表示，過往在香港成長的日子都十分安逸，待她離開四五年後，重看香港給她很大衝擊：香港的大街小巷、各式事物的質感（texture）都給她很多衝擊，讓她每次在街上都聯想很多創作靈感，令她更懂得欣賞身邊小事物，多觀察街道和天色的變化。

除了是次畢業展外，她現在是Para Site（藝術空間）2046醖釀獎助金受助者之一，繼續創作外，她希望可以多向外闖探索其他可能性，並和本地藝術家建立深厚友誼和交流。

作品簡介：

林文婷作品：《還原》探索絲網印刷印製過程成為自我毀滅和抹除的可能性。可見圖案為我在街上檢取被撕走的殘餘物。透過反覆地使用同一詼諧色彩印出圖案的正、負空間，最後只有版畫墨的厚度隱約呈現出圖案輪廓，在顯露和隱藏間爭持。看似是徒勞地還原/修補已逝的事物，徘徊於溫柔和暴力之間，反問到底歷史「看上去」到底是怎樣？

破曉 (之二) 印刷品裝置 (矽膠、橡膠、牛油紙UV印刷) Various size 2020

林文婷作品：《破曉（之二）》運用UV印刷探索經常被浪漫化的黎明的多樣性，透過回歸最基本元素-- 顏色，去嘗試重新認知黎明到底是什麼。 到底大家所認知的黎明是去到那一刻、哪一度顏色才會被界定為黎明？創作開端為一個小意外，由於開首打印的天空早上漸變顏色（選取於天文台發佈實時室外天氣影像）解像度過低，導致打印在Silicone sheet的顏色看似泥土，所以就有發奇想，於半透明的silicone sheet底下用鮮明的紅色托起和提起鮮豔度。再而透過折疊、重疊舉動，可說是變成一個人造的「黎明」。

【展覽作品圖輯】

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藝術家簡介｜林文婷 – 2016年獲取獎學金於英國倫敦大學學院修讀純藝術藝術學士學位；呂適之 – 2016年獲取獎學金於英國倫敦藝術大學坎伯韋爾藝術區學院修讀插畫藝術學士學位課程。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：「仰望星空派Stargazers」九龍倉藝術獎學金計劃 ─ 畢業生聯展2022

日期：即日至3月6日

時間：上午11時至晚上8時

地點：「海港城‧美術館」尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖



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