義大利插畫家利用線條釋放日常物品想像　蒜頭加插畫變成鴨子屁屁

Diego Cusano是國際知名的意大利插畫藝術家，但他更喜歡形容自己為——幻想研究者（Fantasy Researcher）。

「我一直是一個有創造力的人」，他說。「我四歲的時候就開始彈鋼琴——音樂和繪畫一直是我的激情所在。然而，我不認為自己是一個藝術家，這個詞太沉重了。如今，任何人都可以成為藝術家。不，我更像是一個『幻想研究者』：每天我起床後尋找一個物體，並思考如何以我自己的方式表現它，在現實和它的約束之外。一切都是問號，我不想過著例行公事。」

【Diego Cusano的動物插畫系列】

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Diego在獲得視覺藝術和平面設計碩士學位後，他在歐洲各地進行了漫長而緊張的旅行，期間尋求新的創意激盪，決心創造一個全新的獨立藝術身份。尋夢過程中充滿挫折，現實彷彿告訴Diego，夢想不會給他未來，因為他不可能靠藝術生活。然而，最終他堅持遵循直覺，並成為「幻想研究員」——一個更加適合自己，自己喜愛並滿足的工作，更重要是證明了藝術是可以維生的。

【Diego Cusano的口罩插畫系列】

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在2013年，Diego開始嘗試拼貼技術，將鉛筆畫和靜物圖像、插圖和圖形拉在一起。在無數的日用物品中，他探索和收集可能的組合，並在好奇本能的驅動下，創造一個新的幻想——諷刺和超現實。Diego把平凡的東西變成不平凡的東西，貫穿現實和幻想之間的邊界，逗使人們何時何地都能會心微笑並釋放想像力。他的主題各式各樣、包羅萬有，藝術、食品、時尚、名人、卡通，每一個物件都成為描述和分享他特殊觀點的機會。

【Diego Cusano的其他得意作品】

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在同一年，Diego在Instagram開設個人專頁「diego_cusano」，每天發佈一個新的創作，至今擁有約30萬粉絲關注。與公眾的互動是必不可少的，追隨者經常參與現場互動，評論新項目的發展和滿足好奇心。

【Diego Cusano的白雲插圖作品】

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如果大家對Diego Cusano的作品感興趣，不妨前去他的IG、Twitter、Facebook、網頁參觀一下。

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