巴黎塗鴉藝術家童真環遊世界　空白牆上以兒童角色警示全球議題

Julien Malland，更多人認識為「Seth Globepainter」。他在1972年出生於巴黎，在90年代中期開始於城市的牆壁上創作，更因別具一格的童真主題塗鴉而聞名。

Julien Malland，更多人認識為「Seth Globepainter」。（圖片擷取自︰seth_globepainter 網頁）

Malland畢業于國立裝飾藝術學院。在成為全職藝術家之前，他在創意行業工作：廣告、卡通、漫畫。他在街上塗鴉畫畫是為了自己的樂趣。從2003年開始，他去世界各地旅行，與來自不同文化的藝術家交流，並打開了在城市地區生活和繪畫的新方式。至今他已到訪世界各地近50個國家及地區︰中國、丹麥、南非、阿聯酋、台灣、烏克蘭等，在那裡的街道上留下塗鴉作品。

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在他的藝術探索過程中，Malland發展了他獨特的繪畫風格，經常以童年為主題進行創作。利用牆壁作為空白頁，Malland一方面依靠個人或集體的想像力︰當地的神、神話或故事。孩子成了代言人，成了他調查的信使。他把他的純真形象發揮出來，並把他的角色放在困難的社會、政治和地理背景中。

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Malland的作品對當地社區的歷史很敏感，往往使觀眾能夠追蹤他們的一部分，並以彩色壁畫的形式呈現。以社區為導向的主題，緊密結合的合作方式，使藝術家能夠適應不同地方的環境。在跟STIR的訪問中，Malland表示︰「我的主題與我偏愛的主題有關，例如個人或集體想像力的重要性，流行文化的保護，以及在一個一切都發展得太快的時代，詩歌作為一種復原的工具。取決於當地的政治、經濟或社會狀況，或在某些情況下的時事。我試圖盡可能地保持自由，而不強加我的想法。相反，我尋求路人詢問，鼓勵他們通過塗鴉上的角色來詢問我各種主題。」

而關於那別具一格充滿純真的兒童壁畫主題，Malland分享了背後的重要原因︰「通過繪畫兒童，我與每個人對話。這就是我在公共空間的作品所要做的。兒童對世界有一種天真的態度。通過創造一個與現實的對抗，我能夠間接地接近敏感的主題。他們可以軟化我的意圖，往往與我作畫的環境形成對比。在一個瀕臨崩潰的世界裡畫孩子們的樂趣，具有非同尋常的喚醒力量。」

另一方面，塗鴉藝術的特色是與日常觀眾進行直接的溝通，因此藝術家對他所承擔的責任十分敏感，他不否認這種藝術活動的意義︰「對我來說，在公共場所繪畫意味著某種責任。每次我使用這種媒介來表達自己，我都試圖這樣做，或多或少地隱藏著對社會的論述。例如，今年夏天我畫了一系列戴著騎士頭盔玩耍的孩子。他們是為了喚起圍繞COVID-19的情況。」

【Malland在烏克蘭的創作】

Malland的塗鴉方法往往具有雙重意義，但絕不是輕率任性的，更像是以一種城市繪畫，參與對世界現狀的警醒，作為改變世界的方式之一。

假如大家對「Seth Globepainter」（Julien Malland）的創作感興趣，不妨到其網頁、Instagram、Facebook了解更多。

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