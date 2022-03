綫上展看Zaha Hadid Architects全球經典建築　重溫已故大師傳奇

已故建築大師扎哈・哈迪德(Zaha Hadid,1950 - 2016)為當代建築注入了前所未見的活力,代表作品有德國寶馬汽車公司中央大樓、美國羅森塔當代藝術中心、澳門新濠天地摩珀斯酒店、廣州大劇院等,其建築作品充滿動感和無限可能,不斷挑戰城市規劃的秩序守則。她離世後由建築事務所Zaha Hadid Architects(ZHA)延續其探索精神,並向全球推廣其破格創新的建築思維。

由ZHA於本港策劃的「Zaha Hadid Architects:城市境築」展覽,由即日起於綫上開放予公眾參觀,是次展覽精選ZHA於世界各地的矚目建築項目,讓公眾從中認識ZHA如何演繹二十一世紀都市主義的創新概念。



Thallus, Installation, 2017Sculpture developed by ZHCode with ZHDin collaboration with AiBuild, Odico Formwork Robotics, Armadillo Engine(HKDI)