綫上展看Zaha Hadid Architects全球經典建築　重溫已故大師傳奇

已故建築大師扎哈・哈迪德（Zaha Hadid，1950 - 2016）為當代建築注入了前所未見的活力，代表作品有德國寶馬汽車公司中央大樓、美國羅森塔當代藝術中心、澳門新濠天地摩珀斯酒店、廣州大劇院等，其建築作品充滿動感和無限可能，不斷挑戰城市規劃的秩序守則。她離世後由建築事務所Zaha Hadid Architects（ZHA）延續其探索精神，並向全球推廣其破格創新的建築思維。

由ZHA於本港策劃的「Zaha Hadid Architects：城市境築」展覽，由即日起於綫上開放予公眾參觀，是次展覽精選ZHA於世界各地的矚目建築項目，讓公眾從中認識ZHA如何演繹二十一世紀都市主義的創新概念。



Beijing Daxing International Airport, Daxing, Beijing, China 2014-2019（HKDI）

Thallus, Installation, 2017Sculpture developed by ZHCode with ZHDin collaboration with AiBuild, Odico Formwork Robotics, Armadillo Engine（HKDI）

展覽以扎哈・哈迪德的著名作品開始，當中包括展出香港山頂俱樂部的設計方案。雖然此項目最後並未能落實興建，但仍被公認為哈迪德的突破性項目。設計構思把香港標誌性的摩天大廈旋轉九十度，變成一道道橫亙的構造，開闢出一個偌大的公共空間。山頂項目為哈迪德贏得全球關注，並成為日後眾多ZHA作品的代表性元素，正如展覽中所陳述的 —— 以實驗性結構設計突破建築的傳統界限、採用流動多變的形式，以及在高密度城市環境中融入公共空間。

精選世界各地矚目項目

Detail Tower C Shenzhen, Shenzhen, China 2020-2027（HKDI）

展覽運用建築繪圖及圖解、電腦成像、建築模型、錄像投影和虛擬實境體驗裝置等展品，向參觀者呈現ZHA如何在人口稠密的大都會中，以不同建築策略開闢充滿生機且符合可持續社區理念的城市空間。展覽亦會概述ZHA現正進行的研究及發展計劃，詳細介紹這所世界著名建築事務所的探索精神及創意思維。展覽的主題圍繞ZHA三個主要設計範疇，包括ZHA為世界各地城市設計的高樓、ZHA其他開創性地區項目，以及ZHA研究組（ZHA CODE）的研究。

Unicorn Island Masterplan, Chengdu 2018-In Progress（HKDI）

最後，展覽精選了ZHA於世界各地的高樓大廈項目，探索事務所如何超越現有的高樓設計模式，演繹二十一世紀都市主義的創新概念。展覽亦同時展示兩個鄰近的得獎項目：澳門新濠天地摩珀斯酒店；以及備受期待，坐落中環核心商業區的The Henderson。兩者均以當代結構設計，載有ZHA對都市主義的願景，採用外骨骼結構，沿著垂直軸線將高樓自然劃分成不同區域，使內部可以自由地騰出複雜的空間，同時以橋樑連接城市景觀。其他重點項目包括美國邁阿密的千號博物館豪邸及中國北京的麗澤SOHO。

因疫情關係，展覽由原訂HKDI Gallery舉行，現改為以數碼綫上展覽，讓全球各地觀眾可參與沉浸式虛擬體驗。觀眾可以近距離放大欣賞建築模型的各樣細節，同時瀏覽展品的多媒體資訊。

Jockey Club Innovation Tower, Hong Kong 200(HKDI)

【展覽詳情】

名稱：「Zaha Hadid Architects：城市境築」

日期：即日起至2022年4月3日

網址：https://www.hkdi.edu.hk/tc/hkdi_gallery/gallery.php?product_id=217

費用：免費



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