烏克蘭局勢｜基輔博物館慘遭戰火摧毀　國內百年博物館危在旦夕

隨著烏克蘭戰火不斷，不單烏克蘭人民性命遭到戰火威脅，就連國內博物館的珍貴文化、歷史、藝術館藏亦處於危急存亡之間。

As a result of 🇷🇺 invasion, about 25 works by outstanding 🇺🇦 artist Mariia Pryimachenko were burned. The paintings were stored in Ivankiv Museum, Kyiv region. She created world-famous masterpieces. Her special gift and talent captivated Pablo Picasso.

🖼️“Two-headed chicken, 1977” pic.twitter.com/dfAyfkn1k9 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 28, 2022

2月28日，伊萬科夫歷史文化博物館（Ivankiv Historical-Cultural Museum）在基輔以北約50英里處被火燒毀，這是一個考古學、歷史和視覺藝術博物館。該博物館收藏了烏克蘭民間藝術家Maria Prymachenko（1908-1997）的約25幅畫作，她的作品備受全球藝術界推崇。博物館被毀引起了國際社會的譴責，國際博物館理事會美國支部（Icom-US）表示「揭露了這場不道德和無端戰爭的具體情況及不可逆轉的影響」。

事實上，烏克蘭擁有7個聯合國教科文組織的世界遺產，包括基輔的聖索菲亞大教堂，其中有16世紀初的獨特馬賽克和壁畫。還有同樣歷史悠久的基輔佩切爾斯克修道院，這是一座成立於1051年的東正教修道院。一旦文化遺產成為搶劫或破壞的目標，將對世界文化造成無可挽回的傷害。為此，歐洲各地的博物館工作人員正在動員起來，幫助烏克蘭的同事。

國際博物館理事會（Icom）波蘭分會已被波蘭文化部要求協調來自烏克蘭的博物館員工的疏散計畫。波林波蘭猶太人歷史博物館通過波蘭紅十字會，向烏克蘭運送了兩批緊急物資。華沙的國家博物館向烏克蘭博物館的留守人員送贈物資，並為其員工提供難民計畫。

+ 3

即使受到鄰國同儕物資上的支援，但仍無改烏克蘭最大的博物館——國立利沃夫博物館（Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv）面臨存亡危機的現實。博物館成立於1905年，先後經歷兩次世界大戰、納粹德國及蘇聯統治仍能倖免於難。然而，館內總共175000多件的館藏品，包括許多12至18世紀的宗教藝術作品、民俗展品、美術品及珍貴手稿，很可能隨時在這場戰爭中毀於一旦。

自俄羅斯對烏克蘭的戰爭於2月24日展開以來，位於西部城市利沃夫的博物館的大門就一直關閉著。博物館館長Ihor Kozhan和他的工作人員爭分奪秒地設法保護博物館的作品，工人們正在天井裡組裝金屬容器，以安全地儲存剩餘的物品，然後再把它們放入地下室。

+ 3

珍貴手稿和書籍部門的負責人Anna Naurobska向傳媒表示，她仍然不知道在哪裡能安全地存放被打包成箱的12000多件藏品，又說︰「這些（藏品）是我們的故事、我們的生活。它對我們非常重要。」

經過連日繼夜的趕工後，原本掛滿珍貴展品、令人引以為傲的牆壁，現在變得剩下光禿禿的虛無，館長Kozhan不禁對這個經歷了兩次世界大戰的博物館感到惋惜︰「博物館必須保存著。人們必須到那裡去，首先是兒童，他們必須學習他們文化的基礎。」

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像迫真到爆！】

+ 17

【廢墟回憶奈良 Dreamland 清拆前最完整圖輯】

+ 10

【點擊下圖看更多Banksy的精彩塗鴉及畫作：】