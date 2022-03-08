最大NFT市場OpenSea應美國制裁踢走伊朗用戶　市場憂俄國步後塵

俄烏戰爭持續，美國實施對俄制裁之際，全球最大的NFT市場OpenSea和以太坊錢包MetaMask，以遵守美國的制裁法例為由，禁止伊朗在內用戶的交易權限，雖然兩個平台並沒有禁止俄國用戶權限，但事件已引來極大關注，由於NFT交易市場一直以來標榜「去中心化」交易優勢——其中包括支持者所聲稱不受政治壓力影響，這次禁止帳戶交易事件，勢必引起大眾關注NFT市場監控問題。



最大NFT交易平台OpenSea根據美國制裁法，禁止伊朗用戶交易權限。（getty）

上周四（3日），伊朗 OpenSea 用戶開始在 Twitter 上發帖稱，他們的賬戶在沒有事先警告的情況下被停用或刪除。伊朗 NFT 藝術家Bornosor在一條推文中向他們的 4,700 名追隨者發洩了不滿，這條推文火速獲得了關注，至今獲得了 443 次轉發和一千多個讚。同一天，委內瑞拉用戶亦報告說他們不再能夠訪問使用人流最多的以太坊錢包 MetaMask。

NOT A gm AT ALL



Woke up to my @opensea trading account being deactivated/deleted without notice or any explanation, hearing lots of similar reports from other Iranian artists & collectors.

What the hell is going on?

Is OS straight up purging its users based on their country now? — Bornosor.eth (@Bornosor) March 3, 2022

總部位於紐約的 OpenSea 向新聞媒體CoinDesk發表聲明表示，「OpenSea 阻止美國制裁名單上的用戶和地區使用我們的服務，包括購買、出售或轉讓 NFT。」而MetaMask 的母公司 ConsenSys 在給同一媒體的聲明中寫道，它遵守美國對「伊朗、朝鮮、古巴、敘利亞以及烏克蘭的克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區」的制裁。（1）

CryptoPunk。(Getty)

就這次制裁國家鎖戶事件，有區塊鏈愛好者認為，OpenSea 和 MetaMask 的決定違反了Web3的一個關鍵原則——互聯網的下一次迭代，個別公司不能對用戶數據和體驗施加單方面的控制。然而，MetaMask 和 OpenSea 為遵守美國制裁而採取的行動表明，Web3 仍可能受到單方面控制，一些 NFT 創建者對此感到不安。

Today, I’ve been notified that many accounts for residence of countries under economic sanctions by the US are now terminated.



While I understand the obligations of a US entity to adhere to regulations, this raises a more important issue in the space;



🧵👇 — Amir ᵍᵐ (@mondoir) March 3, 2022

數碼藝術和 NFT 藝術收藏家 Amir Soleymani 在Twitter上表示，OpenSea 的舉動是「對與政治無關的創作者和收藏家不公正的典型例子」。與此同時，聲稱自己的作品被 OpenSea 刪除的伊朗藝術家 Parin Heidari表示，市場正在因其政府的行為而懲罰她，並寫道：「我是一名伊朗藝術家，而不是伊朗政府。」而她的遭遇在Twitter引發極大迴響，OpenSea遂於兩日（6日）後解凍其帳戶，但至今仍未能取回部分資產。

I am Iranian and I am VERY PROUD to come from a country with a rich culture and one of the very first civilizations in the world.

I am an Iranian artist not not Iran’s government. They have already censored us in many ways possible therefore I don’t even live there@opensea 👇🏻 — Parin (@ParinHeidari) March 3, 2022

(@kanchanara? / Unsplash)

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，雖然大多數主要交易所至今都表示不會封鎖俄羅斯用戶，但加密貨幣交易所仍在努力解決如何遵守美國對俄羅斯制裁名單。全球最大的加密貨幣交易所Binance於本周一表示，雖然它將封鎖受制裁的俄羅斯人賬戶，但不會像一些烏克蘭政客要求的那樣凍結所有俄羅斯「數百萬無辜用戶的賬戶」，並表示「加密貨幣旨在為全球人民提供更大的財務自由。單方面決定禁止人們訪問他們的加密貨幣將違背加密貨幣存在的原因」。

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另一家加密貨幣交易所 Kraken 也拒絕任意凍結俄羅斯賬戶，以報復總統普京入侵烏克蘭。Kraken 首席執行官Jesse Powell表示：「如果我們要自願凍結世界各地不公正地攻擊和挑起暴力的國家的居民的金融賬戶，那麼第一步就是凍結所有美國賬戶。」

但隨著西方對俄羅斯的制裁擴大到可能針對加密貨幣，使用加密貨幣交易所和數碼市場的人可能很快意識到這些平台是由公司運營的——這些公司存在於現實世界中並負有法律責任。隨著西方監管機構仔細研究 Web3 平台的行為，儘管運營這些交易平台的公司有自己的信念，但最終將得遵守法律。

目前 Metamask 和 OpenSea NFT 市場仍然在俄羅斯如常運作。市場憂慮，俄羅斯用戶有機會在這兩個平台遭等同伊朗制裁待遇，遭到禁用鎖戶。

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（1）頓涅茨克於2014年4月7日宣布成立的國家，但沒有得到國際社會普遍承認，目前僅得到俄羅斯、南奧塞提亞共和國和盧干斯克人民共和國的正式承認。盧甘斯克地區是烏克蘭盧干斯克州的親俄羅斯武裝分子於2014年宣布成立的有限承認國家，目前得到俄羅斯、南奧塞提亞共和國和頓內次克人民共和國的正式外交承認。2022年2月21日，俄羅斯承認頓內次克人民共和國和盧干斯克人民共和國的獨立並派駐軍隊維安，隔日更與兩國建交。

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