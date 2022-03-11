日本老師以Pokémon黑板粉筆畫歡送學生 三年前另一畫作亦有寓意

三月是日本的畢業時間，日本一位美術老師在3年前以「勇者鬥惡龍」粉筆畫歡迎入學同學，3年後則以Pokémon 粉筆畫，歡送畢業同學。
由「開始冒險」到「開始新的冒險」
Twitter 用戶@wistariavillage是日本一位美術老師，在學生畢業的日子，在黑板畫上了遊戲「Pokémon：亞爾宇斯」的封面圖：
三年前在入學典禮上畫勇者鬥惡龍黑板畫慶祝入學的學生，今天要離開了。 這次是這個！ 開始新的冒險吧！
除了畫技精湛之外，其速度亦非常驚人。他指這畫只用了７小時就完成，亦說省略了不少地方。而在完成前的兩小時，畫作仍是在這個狀態：
昨天學生們回家後我就開始畫畫，今天早上學校開門的時候就回校繼續畫。 完成後四分鐘，第一批學生就進來課室了！
他指自己用的是日本理化學工業的粉筆，非常易用。而在三年前，他就以「勇者鬥惡龍」粉筆畫歡迎入學同學，寓意「出發去冒險之旅」：
粉筆畫一直都很熱門，例如2016年時兩位香港女生 Vivian和Kelly 畫了《你的名字》粉筆黑板畫，2017年再畫下兩位香港運動員，當時亦受到網民讚賞：
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