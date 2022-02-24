傳統街市紅燈罩變本土新潮物　設計師活化家具重推「香港製造」

「香港製造」曾享譽全球，它代表由香港生產，價廉物美，實用性高的商品於全球廣泛流通，曾代表本港昔日輕工業的輝煌。但隨著社會經濟規模轉型，全球更多新興市場崛起競爭，新一代香港設計師已為工業市場引入更多新元素，在創新同時延續香港傳統文化特點，引領「香港製造」邁入新紀元。設計師黃雋溢（Westley Wong) 在倫敦進修後回到香港，創立品牌形象設計公司 Wholly Wholly，旗下以活化香港具歷史價值的家具擺設更打入The D Project 2020 最後十強，他背後有何價值理念參與重推「香港製造」？

文：賴家俊︱圖片由受訪者提供



香港設計師黃雋溢（Westley Wong)(圖片由受訪者提供)

設計是理性和科學體現

「創作、設計和藝術三者有怎麼分別？」

中三開始接觸設計的Westley，起初對設計這概念仍在懵懵懂懂摸索階段，後來從日本已故的廚具品牌創始人兼設計師柳宗理（Sori Yanagi）的見解中，開始讓他思考創作、設計和藝術三者有什麼分別？「柳宗理說過任何設計都要通透理解其本質，怎樣去運作？為何要這樣做？能對用家生活有幫助才是好的設計。」

他認為設計師有別於藝術家和創作者，設計是理性和科學的體現。現在他所經營的設計公司雖然做商業設計和品牌推廣為主，但仍然努力貫徹柳宗理啟發他的理念──秉持以人為本的信念，帶來優秀設計，創造出有意義的東西讓世界變得更美好。

產品名稱：Blazing Creativity Westley工作室早期的作品，團隊以「Blazing Creativity」為主題，與香港霓虹燈工匠合作，創造與理工大學校內主建築相呼應的裝置以展示設計學院的獨特性。(圖片由受訪者提供)

活化燈具設計奪比賽金獎

Westley一直致力以現代化的設計重推「香港設計」，早前他便在香港出口商會主辦的「香港智營設計大賞2021」中，與另一位設計師蔡威力合作，憑作品《貳號》（ Recraft Number 2）活化六、七十年代的紅A紅燈罩，重新設計成「香港燈罩」而贏得「家居佈置及植物護理」金獎。

「《貳號》的靈感來自六、七十年代開始非常盛行的紅A紅燈罩，它在香港的大街小巷、電影電視中都屢見不鮮。原燈罩造型設計於上世紀六十年代，靈感來自歐洲工業風格，因為其便利性及耐用性得以廣泛使用。我們從新想像『香港燈罩』，將燈罩變成底座，打造極簡而富未來感台燈。配合智能燈膽，更可調節色溫，融入不同的家居裝飾。」

產品名稱：貳號──紅A紅燈罩家傳戶曉，產品燈罩變成底座，打造極簡而富未來感台燈。貳號燈罩亦是2021香港智營設計大賞金獎產品。(圖片由受訪者提供)

在設計構思時，Westley會思考與香港人集體回憶有關的物件與產品聯繫，在活化原有物件時，更注重如何用新的手法延續其傳統特點。他憶述有一次與香港設計師Tommy Li（李永銓）在分享會交流意見時，對方給他的啟發：「所謂加入香港元素，不是只將一些香港流行的物品印在產品上，香港有很多不同視覺元素，如果只是轉化成圖檔而未經雕硺，這不是理想的設計，設計師應更行多一步，看看可以轉化怎麼新東西出來？」

談及為舊物添上新元素，Westley近年不斷摸索自己的風格，探索金屬和玻琉在產品上如何應用，除了《貮號》這款家具擺設應用這些材料作媒介外，還有《Detention》枱櫈系列（下圖）。「Detention即是『罰留堂』，本來罰留堂對很多學生來說是懲罰，但對很多創意人來說，那個可能是發白日夢的空間，所以我們把枱面改成透明玻琉，讓本來是留當偷偷做其他事的枱底情況看得見，好像讓人看透自己的內心。」

產品名稱：Detention──Westley近年不斷探索金屬和玻琉在產品上的應用，除了《貮號》這款家具擺設外，還有《Detention》枱櫈系列。（Wholly Wholly）

【延伸閱讀：香港設計︱產品不只美觀實用 設計師倡要貼地生產助新人尋出路】

大眾對「香港製造」誤解

新一代本地設計師雖然大力推動「香港製造」，但在市場推廣銷售仍不是易事，Westley認為港人對「香港製造」的取態並不樂觀。「我們推出過香港手工製的雨傘（下圖），師傅手工一日也做不到兩把，但當大家一聽到要買過千元一把便很嘩然 ，寧可用相同價錢買一把英國製雨傘。」

產品名稱：【&Parasol】手工洋傘──Westley團隊推出 &Pair 配件及 App 並輔使用，可以實現「斷線通知」及「最後出現追蹤」功能，大大減低遺失雨傘的機會。(圖片由受訪者提供)

他認為這與部份港人對香港設計取態有關，很多香港製造的老品牌發跡於五、六十年代，那時社會需求實在，以推出實用性產品為主，不講求太裝飾或美感元素，因此沒有放入那些符合現在年輕人口味的元素。「我有不少較年輕同事，他們認為香港設計好老土，老人家先會買，大家對『香港製造』失去了想像的空間。」

Westley認為近年多了媒體報道「香港製造」最新發展，會多了一班顧客和投資者思考更多可能性，推動本地商品生產市場。面對全球激烈競爭，他勉勵大家在創作路上保持一團火，嘗試持開放態度去接納不同事物。「香港正值轉變期，放眼世界各行各業都面對科技衝擊，大家在很大程度上仍停留在舊時的舒適區，市場新發展大家了解多少？要先了解才能知道能否接納這些新改變，若未有開放態度去迎接新事物，我們將會處於被動劣勢。」

【Westley其他設計產品】

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】