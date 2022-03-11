俄羅斯軍事行動會令核災重臨嗎？福島311給我們什麼啟示？

俄羅斯入侵烏克蘭後，暗示不排除會啟動核武，令這場本來發生在當地的戰爭，瞬間與世界接軌——一旦使用核武，全球將陷入核災危機。

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十一年前的今天，發生了一場天災：2011年3月11日，日本東部大地震，引發海嘯，死傷無數；同時，引發出一場人禍：福島第一核電廠發生事故，核廢料處理爭議至今未息。

【文章重溫：從泥漿挖掘海嘯死者照片 為倖存者尋回親人記憶】

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回顧1980年代發生在切爾諾貝爾的核電廠事故，帶來了什麼破壞，人人皆知。這麼多年以後，竟有人野心不息，掀起戰爭，早前還針對核電廠發動襲擊，上述天災人禍，看來仍未令野心家醒過來。

【文章重溫：切爾諾貝爾核災現場影像 旁觀他人之痛苦】

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311災難現場照片與志工事後記錄，一直在流傳。年前紅極一時的「淺田家」，就曾在災後一個月，親身到當地為倖存者做影像記錄。此後，不斷有人到現場採訪，都在提醒人們，核電廠事故引發的是什麼。

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【文章重溫：福島核災廢墟時間停留死者倖存者生活日常】

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然而，坊間竟有人支持俄羅斯入侵烏克蘭，無視這些慘無人道的影像。今日，我們重溫影像的意義有多大，就視乎讀者對人禍的看法如何。

【圖片自moom bookshop授權轉載】

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