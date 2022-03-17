烏克蘭女孩悲唱籲和平　港演奏家改編中樂盼喚起大眾關注

俄烏戰爭爆發，百姓飽受戰爭的摧殘而無法阻止。在戰爭爆發前夕，一名居於意大利的烏克蘭 9 歲女孩 Ameli 身穿軍裝，錄製一首歌曲《I draw my life》，歌詞中談到戰爭會讓民眾顛沛流離，孩子失去童真，並唱出「世界充滿殘酷時就沒有未來」，呼籲停止烏克蘭戰爭。這段錄音觸動了成千上萬的互聯網用戶，至今已有兩百萬的點擊率，並啟發香港的演奏家，為該曲改編為中樂，在華文圈宣揚反戰信息。



烏克蘭女孩Ameli 在社交媒體發布相片，表示：「政客們看不起我們這些孩子， 我希望我的歌能打動他們的心，烏克蘭的戰爭結束！」（@amelitvit_official/ Instagram）

居於意大利的烏克蘭女孩Ameli，與父母是當地YouTuber，Ameli父母是媒體製作人，一家人經常分享搞笑創作，當中包括女兒的MV；但面對俄烏戰事爆發，這次Ameli嚴肅的用意大利語、英語和烏克蘭語演唱了反戰的歌曲《I draw my life》，邊流淚邊唱出「不願生活在戰爭恐懼」的心願，更唱出「充滿暴力的世界不會有未來！」呼籲停止戰爭。

香港古箏演奏家何瑩瑩聽過Ameli的歌曲後，難以忘懷曲中所帶出的信息，所以與二胡音樂家李軍一同就此曲作中樂改編。她表示戰爭令人流離失所，十分難受，故此希望以藝術家能力所及呼籲停止戰爭。她表示新曲韻律隨原曲先由柔和而漸入激昂，在談及戰爭的部份則用古箏做出「炮響」的聲音，盼能用中樂喚起大眾關注這次戰事，為和平發聲。

【《I draw my life》歌詞翻譯】

我畫我的生活

我畫我的生活 我的故事 小時候懵懵懂懂的一天 爸爸媽媽把我帶到這裏

我畫我的生活 世界充滿殘酷時就沒有未來

我畫我的生活 當夢想破滅時恐懼便會帶走你

孩子們失去童真 跟着父母顛沛流離 這是噩夢

當天空暗無天日 街道空無一人 每個城市每天都這樣

我畫我的生活 世界充滿殘酷時就沒有未來

當祈禱和平的和平的人們 他們像我們一樣哭泣 一樣哭泣

從此離開家離開生活 不要再回來不要再回來

沒有和平就沒有愛 當槍砲轟鳴時 打破寂靜撼動黑夜 世界閉上了眼睛

居無定所的生活 囊中羞澀的生活 我們還有希望嗎 就像這樣

我畫我的生活 世界充滿殘酷時就沒有未來

我畫我的生活 當夢想破滅時恐懼會帶走你

我畫我的生活 當世界殘酷時就沒有未來

我畫我的生活 我的故事經過漫長黑夜之旅 一切都變了 我在這裏

孩子們失去童真 他們是在逃避戰爭 誰知道呢 它會結束嗎?

我畫我的生活 當世界殘酷時就沒有未來

我畫我的生活 當夢想破滅時恐懼會帶走你

我畫我的生活

藝術家簡介︱何瑩瑩於香港演藝學院音樂碩士畢業， 師隨古箏演奏家許菱子教授，啟蒙於吳曉紅老師，曾得饒寧新及王中山教授的指導。 何氏曾以獨奏身份與香港演藝學院交響樂團合作，並舉辦多場《純箏》系列音樂會和講座音樂會《活五調與潮州箏曲》等演奏活動。何氏現為CASH香港作曲家作詞家協會會員。︱ 李軍祖籍潮汕生於上海，李軍先生是一位集多方面才華的藝術家，二胡演奏家、唱作人、音樂製作人。九十年代於中央音樂學院師承作曲系系主任牟洪教授學習作曲理論，之後作為音樂製作人和唱片監製，長期生活於馬來西亞，曾特別受馬來西亞首相阿巴杜拉·巴達維之邀為中國總理溫家寶演出。2011以優才計劃移居香港，作為獨立音樂人活躍於香港文化娛樂界。



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