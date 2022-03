Netflix《After Life》：音樂是被下載了的情感｜林綸詩專欄

陳珊妮有一首歌叫:《如同悲傷被下載了兩次》。相信Netflix獨家製作《After Life》的導演編劇兼主角Ricky Gervais未必聽。但他說了差不多的話。

「音樂是被下載了的情感(downloaded emotions)。」他說。沒有東西像音樂般能牽動感情。於是,他在《After Life》這個講哀痛情感的故事裏,大量用到音樂。Netflix就是有錢,讓他買呀買各國各年代各歌手的音樂版權。在第三季裏更以角色透露自己的音樂品味,數出David Bowie、Joni Mitchell、Radiohead等等。

當中,最深刻是Death Cab for Cutie 2005的歌曲《I will follow you into the dark》。因為是大學時很喜歡的歌。一個英國人選了一首香港的我喜歡的美國樂隊歌曲,那種共鳴如人類跨文化面對死亡的共同需要。

Love of mine

Someday you will die

But I'll be close behind

I'll follow you into the dark.



…



If Heaven and Hell decide that they both are satisfied

Illuminate the no's on their vacancy signs

If there's no one beside you when your soul embarks

Then I'll follow you into the dark



歌詞是主唱安撫愛人,即使一天對方要先離世,另一人一定會緊隨。天堂或地獄都不收也無礙,他們的靈魂都會在黑暗中緊接相遇。

這歌播出之後,有一段講他太太離世前錄的最後一段錄像:她說不知道怎說,發現以下這首詩說了她想說的,故朗讀:

Do not stand

By my grave, and weep.

I am not there,

I do not sleep—

I am the thousand winds that blow

I am the diamond glints in snow

I am the sunlight on ripened grain,

I am the gentle, autumn rain.

As you awake with morning’s hush,

I am the swift, up-flinging rush

Of quiet birds in circling flight,

I am the day transcending night.

Do not stand

By my grave, and cry—

I am not there,

I did not die.



這首《Immortality》曾是香港中學的英國文學範文之一。恰如對以上歌詞的回應。詩句以逝者的角度訴說自己死後的存在——在雪花裏,在陽光裏、 在秋雨裏……希望在世的人不要在墳前哭,因為她不在泥土裏,她在生者的周圍,死亡不是終結。她的死,不是黑暗。

劇中一角色曾引用美國詩人Robert Frost的名句: It (life) goes on.

生命無論如何也是繼續的。主角深明這點,但如何繼續?肆無忌憚隨心所欲地繼續?帶著善意為其他人的福祉而繼續?隨時隨地懷著殺掉自己或他人的心態而繼續?我覺得,除了如何自處外,Ricky更想說是跨越生死的互相惦念,才是最重要。一切盡在他選的歌詞和詩篇裏。

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。