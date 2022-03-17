疫情聆聽上一代聲音《六啤半》｜林綸詩專欄｜歌詞心頭好

疫情、戰事，磨蝕人心，如何保持正面？先認清真相，尊重實相，有了合理期望，便不會那麼易被擊潰吧？那是先負後正，先苦後甜的思維。看到一位中醫朋友貼了一廣東流行舊曲，還是上一代人的智慧歷久不衰。

文：林綸詩 ｜ 原題：為甚麼竟會生病



彷彿聽到行醫多年的智慧老人哼著此曲，其實當年可是出自年青一代最愛的商台DJ灌錄的《六啤半》專輯——鄭國江填給盧業媚的《為什麼》。

為甚麼竟會生病 輾轉反側在床上

病榻中許我一問 怎可永無恙

問為何常存空想 愁病誰可免

是眾生必須經過 四苦根本是平常



歌有四節，分為生老病死。上述這一段是「病」。在恐懼四起的社會環境裡，回味歌詞，不是涼薄地叫你接受，也不是消極地叫你放棄，而是不強求零病患的生態，不強求無病毒的群體，提醒我們疾病一直在身邊，在人類歷史中從未缺席，在人生中亦難免會生病。只要接受了這種平常，我們才能勇敢面對生命。

近期看到新聞，過世的除了是新冠病人，還有患了肺炎而害怕得自殺的，或因為不是新冠病患所以得不到治療的，或因為太害怕而自己亂服藥的。

疫情無情，改變不了外間，只能改變自己心態，歌中第一段的「生」，也有兩句應景：「問為何人存隔膜 顏面無真相 / 問哪天可找得到 理想中的烏托邦」。

烏托邦，不能靠領導者來締造的話，唯有靠我們自己，逐步逐步在自己的周圍建成，一圈又一圈的關心，由自己做起，重構我們所想要的正常。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

