創造安娜︱傳奇女騙徒轉型藝術家開畫展　因這原因未能出席開幕

因假冒德國名流之後矚目紐約社交圈，騙取金錢而鋃鐺入獄的俄裔少女Anna Sorokin，因Netflix劇集《創造安娜》而爆紅。這個傳奇女子一生有多個銜頭：富豪繼承人、企業家、騙徒、囚犯，最近她多了一個身份：藝術家。

她有份參展的快閃藝術展（pop-up show）「Free Anna Delvey」，現正在紐約揭幕。

電視劇《創造安娜》劇照。

Anna Sorokin早於行騙年代，已試圖在曼哈頓開設自己的藝術基金會，2019年被判處4年有期徒刑後，她開始潛心鑽研藝術。早前她在接受採訪時指別人覺得她像穿西裝的Andy Warhol，但她認為自己不是藝術家，只是受到在巴黎學習期間所學的時裝插畫課程所啟發，開始在獄中繪畫，讓藝術成為她獄中生活最感到舒適的良方。

（上述兩幅是Anna在等待假釋聽證會期間，於Instagram發布她的作品草圖。回看她所畫的卡通素描，不少都涉及犯人在沉思自己的角色。一張是她在監獄院庭院曬太陽，穿着Miu Miu 墨鏡和一件 Tom Ford 襯衫。另一個描繪了她使用 JPay（美國囚犯支付平台）。她坐在一張印有「通緝」字樣的椅子上，一副手銬從她的手上垂下來。）

Anna因為在獄中表現良好已於2021提早獲釋，這次她應同樣曾干犯行騙入獄，而於獄中學習藝術的藝術家兼策展人Alfredo Martinez之邀，提供五幅作品參加以她自己為主題的快閃展。Alfredo 表示，上年他受到Anna在獄中學習繪畫的報道所吸引，不久便與獄中的Anna取得斷斷續續的交流，並開始構思舉辦一個與她有關的藝術展。他表示此次展覽以Anna行騙時所用的假名（Anna Delvey）命名，展出十二幅不同藝術家的作品，大部份作品主題環繞過往Anna有關的小報消息，當中包括Anna自己繪畫的作品《Send Bitcoin》。

Anna Sorokin, Send Bitcoin(Alfredo Martinez提供)

展覽另一位策展人 Julia Morrison向媒體表示，「這是一個由騙子轉為藝術家的Alfredo Martinez，幫助一名騙子同胞出獄後在藝術界首次亮相。」

審訊期間的Anna Sorokin。(資料圖片)

Anna自從提早獲釋後不久，便因簽證問題反覆遭美國移民局拘留，讓她未能出席昨日（17日）她首次參展的開幕禮。Alfredo表示，Anna正在與美國移民局就遞解她出境的判決提出上訴，這次展覽作品的銷售收益，將撥出25%用作她面臨的法律開支上；而亦有評論指出，美國移民局將「創意」歸為入境豁免類別，容許藝術創作人獲得簽證，Anna有可能以轉型為藝術家，讓自己可免遭驅逐出境。

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