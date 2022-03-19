在家學習　原子筆插畫如何找靈感？︱活學VIVA︱馬世創專欄

不經不覺，網課與半天課的措施已持續兩年多。選修視覺藝術的學生經常埋怨不能回校畫畫，而家裡的空間有限，難以在客廳攤開顏料、畫筆和畫架。故此我嘗試發掘一些可以在家裡進行的藝術創作：

文：馬世創



大友昇平（Shohei）作品(圖片由作者提供)

原子筆插畫

我們經常有種迷思：「顏料越貴，作品越正！」現實是再昂貴的工具也不附送技術。反而，使用最普通不過的原子筆也能畫出驚世巨作。我們可以看看大友昇平（Shohei）的原子筆作品，其父是日本國寶級動畫導演大友克洋。大友昇平沒有繼承父業，而是專注繪畫事業。他運用高超的繪畫技巧展現出精細的作品。他曾經在香港舉辦展覽，錯過的朋友可以追蹤他的IG，他會不時上載最新作品和創作的過程。

除了高超的技法外，大友昇平的作品充滿日本文化、動漫、城市、年青人和流行文化的元素。例如：學生、漢字、陰陽、相撲、電玩、日本武士、Hello Kitty、比卡超等等。或許他遺傳了父親的美學觀，加上自小耳濡目染，觀賞他的作品，我們可以深深感受到濃厚的日本味。

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心動不如行動

如果各位有興趣，不妨拿起原子筆，開展你的創作。大家最初可以畫畫家裡的小物件，例如是衣夾、茶杯、電芯和罐頭。繪畫時可以留意物件的比例和明暗處理。

當練習了一段時間後，各位可以試試將不同的物組合，因而產生有趣的效果，例如一堆衣夾從罐頭裡跳出來，茶杯倒出來的是電芯等等。當掌握了描繪和組合的技巧後，我們可以進行有理念的創作，在作品出現的物件能夠配合主題。空間不足彷彿是香港的恆常問題。回想自己的中學時代，也面對相同情況。由於居住地方狹窄，每逢周末我會把畫具搬到後樓梯，就可以畫一個下午。有時會碰到鄰家的姨姨曬衫，或是樓上的叔叔維修書櫃。我經常勉勵學生：你要欣賞自己找出的問題所在，更欣賞找到解決方法。

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（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。



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