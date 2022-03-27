雅典設計師打破日用品「實用性」　水泥雨傘軟鏈鐵叉令人哭笑不得

來自雅典的設計師Katerina Kamprani正在用她的搞笑系列「The Uncomfortable」讓我們大吃一驚，並給我們帶來「煩惱」，這一系列的日常用品正正是專門為了惹惱人們而製成的。這些設計雖然本身看起來很時尚，但它們卻是毫無用處，甚至只是看著它們就會感到莫名的壓力。

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Katerina在這個系列的目標是打破日常用品的實用性，然後對其進行設計調整，使它們變得完全荒謬。她在其網站上解釋說︰「我的目標是解構簡單的日常物品的無形設計語言，並調整它們的基本屬性，以使你感到驚訝和發笑。」她更希望這些作品能夠幫助觀眾去「欣賞與最簡單的物體互動的複雜性和深度」。在努力讓我們發笑這一點上，她絕對做得很成功。試想像你手上擁有一隻實際上不能喝的酒杯，到底是可笑還是悲慘呢？

根據她的網站，「The Uncomfortable」開始於2011年，因為Katerina決定不完成她的工業設計研究。由於缺乏資金來把她所有令人尷尬的想法製作成適當的模型，她轉而選擇類比3D視覺效果，以獲得追隨者，並傳播她俏皮而令煩惱的想法。

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幸運的是，這位設計師最近決定鋌而走險，利用她畢生的積蓄來生產該系列的原型設計實物。因此，下一次你想通過沙漏鹽和胡椒瓶來嘗試調味你的晚餐，用交織在一起的香檳酒杯來為你的健康乾杯，用鏈叉來挖你的牛排，或者只是在給植物澆水時卻真的失敗，你可以透過Katerina的設計品來完成以上一切。

假如你對Katerina Kamprani的設計感到興趣，不妨到她的IG、Facebook、網站了解更多。

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