烏克蘭危機︱芬蘭發還俄國藝術品　法國交還200幅展品只扣押2幅

因應俄羅斯與烏克蘭戰爭，上星期芬蘭外交部曾宣布遵守歐盟對俄制裁措施，於本月初扣押三批運往俄羅斯的藝術品，事件發展有急速轉機，芬蘭外交部最新消息公布，將退回這三批運回俄羅斯的藝術品。

據芬蘭海關執法部門表示，這批價值 4600 萬美元的畫作和雕塑在過境時，因涉嫌違反歐洲對俄羅斯的制裁，而從意大利和日本運往俄羅斯博物館的途中被扣押。芬蘭外交部最新一份聲明中表示，歐盟修改了現有規則，將某些文物排除在制裁名單之外。立法變更於上周末生效後，海關官員已簽發藝術品出口許可證發還扣押品。聲明說，規則變更僅適用於「在正式文化合作背景下借出的文化商品」，而沒有進一步詳細說明豁免動機。

這三批被沒收的作品是從俄羅斯國家特列季亞科夫畫廊和國家東方藝術博物館借來，在米蘭的斯卡拉廣場和烏迪內的現代和當代藝術博物館這兩個意大利畫廊展出。其他藝術品則是從東京千葉市博物館返回莫斯科的普希金國立美術館。

【延伸閱讀：烏克蘭局勢︱韓國藝術館於俄烏戰爭期間 拒歸還俄國印象派藝術品】

法國以陸路歸還俄國藏品

在國際關係迅速惡化的情況下，制裁使俄羅斯取回借出海外的藝術品變得十分困難和複雜。3 月，俄羅斯聖彼得堡的冬宮博物館要求提前從米蘭和羅馬的展覽中交還一批受矚目的俄國藝術品。與此同時，西班牙、奧地利和法國政府已暫停與俄羅斯博物館的關係，並計劃在克里姆林宮博物館舉辦的展覽中撤回各自借出的展品。

巴黎路易威登基金會展出的已故俄羅斯和法國繪畫收藏家 Ivan Morozov收藏展（圖片來源：@FondationLV / Twitter）

據法國《世界報》報道，法國文化部長Roselyne Bachelot在一份聲明中表示，該國參與俄羅斯文化活動「可能被標視為歐洲國家之間的分歧。」法國政府機構週六宣布，巴黎路易威登基金會展出的已故俄羅斯和法國繪畫收藏家 Ivan Morozov收藏展在四月閉幕後，大約200張畫作將被送回俄羅斯，但至少兩幅畫作將留在法國。

據法新社報道，這兩幅畫作其中一張現屬於俄羅斯金融寡頭Petr Aven，據說他與俄國總統普京關係密切，目前是歐盟制裁目標，他的收藏品因而會扣留在法國。法國文化部在一份聲明表示，只要其擁有者仍然是資產凍結的目標，他的畫就不會返回俄羅斯。

文化部聲明繼續說，第二幅畫作為俄羅斯藝術家Valentin Serov作品，現歸屬烏克蘭博物館，法國應烏克蘭當局要求，第二幅畫將不會返回烏克蘭，直到當地局勢允許其安全返回。

因西歐和俄國之間的航空限制，法國將通過陸路運輸歸還藏品。然而，該展覽的第三幅畫與另一位受制裁的俄羅斯寡頭Viatcheslav Kantor有關，目前正在接受法國評估。

（編按：12日下午最新消息芬蘭已歸還所扣押藝術品，詳細報道見此。）

新聞來源：藝術新聞、世界報、法新社