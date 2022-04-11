梵高死後　作品是怎樣打入上流藝術市場？︱活學VIVA︱馬世創專欄

「當藝術家死後，他的作品會賣到更高價？」

相信不少人都問過這個問題，我們會將這問題連繫到著名後印象主義畫家梵谷的晚年。可憐他的作品在生前沒人垂青，死後卻萬人追捧。其中《向日葵》等作品多次打破成交紀錄，更擠身全球最昂貴藝術品行列。因而大家都會思考應如何衡量藝術品的價值？

文：馬世創︱原題：藝術可以致富？



《玫瑰》（Roses），1889年，收藏於日本國立西洋美術館 (圖片由作者提供)

真正讓梵谷作品賣上億元的原因並非因為他的離世。世上有不少寂寂無聞的畫家，在死後仍然是寂寂無聞。真正原因是梵谷的弟婦 - 安娜。她在梵谷死後整理他的五百多封書信，梳理梵谷的一生，更舉辦多場回顧展覽，完整的故事加上獨特的畫風，漸漸得到馬蒂斯等畫家注意和讚嘆，結果成功打進上流藝術市場。當一幅畫作以高價售出，其所有畫作的估值都會一併提升。加上梵谷的畫作並不會有新供應，結果價格只升不跌。

我們亦可以從金錢角度，了解一下藝術品的價值。網絡短片《Adam ruins everything: How the Fine Art Market is a Scam》用了顯淺易明且幽默的方式解釋畫廊與拍賣行的運作。片中指出藝術品只是一小手撮人的生財和逃稅工具，當中手段還涉及操控拍賣、黑手交易等。韓國電影《上流社會》也涉及相關題材。當然，上述內容未經筆者親眼證實，上述說法留待讀者思考。

作為小市民，我們一般很難進入這些市場，就連著名電影《哈利波特》主角 Daniel Jacob Radcliffe也不成功。據說他希望在英國畫廊欲購買藝術品，但由於他並非行內人，結果被拒諸門外。

著名電影《哈利波特》主角 Daniel Jacob Radcliffe據說希望在英國畫廊購買藝術品，但由於他並非行內人，結果被拒諸門外。(網上圖片)

或許近期網上熱議的 NFT 較易入場。聽說某明星的 NFT 可以賣上億元；在日本有母親賣八歲兒子的畫作，也賺了數百萬元。那 NFT 真的讓我們置富嗎？

其實， NFT 的中文是「非同質化代幣」，簡單再說，它是一種虛擬商品，可以是一張數碼相、或是一個音樂檔，透過「鑄幣」而成為一個虛擬商品，再放上網發售。我們觀察 NFT 的數據統計，天價成交的商品只佔極少數，運作有如藝術品市場，絕大部份的商品有價無市。一項報告顯示， NFT 的平均售價為15 美元，只有約 1% 的 NFT 價格高於1,500 美元。而製作 NFT 也成本，例如：上架費、鑄幣費和佣金等，躍躍欲試的讀者煩請三思。

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或許我們可以腳踏實地，想想自己對藝術創作的初心。在我而言，藝術從來不是生財工具，反是燒錢的玩意。多年來花費在顏料及畫具上的金錢難以估算，而後來學習攝影的開支更是不堪設想。可是我從不後悔，因為透過創作，可以將自己的想法用視覺形式呈現，與觀眾交流並得到肯定，這些經驗才是無價。

記得一位朋友選了一張由我操刀的相片，在她的喪禮上使用，因為照片保留了她最燦爛的笑容。或許沒人會花十元八塊買這張照片，但在認識這位朋友的人眼中，這張照片卻是十分珍貴。

（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。

