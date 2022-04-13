放下與時間競賽　展覽《節奏》尋味城市最美千姿百態

都市人的生活節奏看似急速，要與時間競賽，但只要我們嘗試改變心境，以不同的角度來看日常四周，每個人都可以找到一個讓自己過得愜意的生活節奏。兩位本港新晉藝術家劉彥揚和林嘉儀的最新聯展「節奏」，便取材於日常生活，以各自的感知及視角，對繁忙的都市生活進行探索與反思，並展現香港當代藝術的多樣性。



劉彥揚,《堅尼地城門口貓》,油畫木板,70 x 70 cm,2021

劉彥揚漫遊於城市街巷的景觀，以油畫為創作媒介，內化為靜謐而具靈性的風景。近年他鑽研佛法，描繪過程亦如修行的實踐，滌除雜念，心於一境，追求平衡、平靜的狀態。另一方，林嘉儀有感於生活中的高效率及機械性，每天上班對車窗外一迅即逝的景色印象模糊，便把倏忽而逝的瞬間重新建構成記憶，以速寫記錄城市的痕跡。在母親縫紉工藝孕育下，她展出的作品分為彩色車織及素描兩部份，以機械性的筆觸勾畫出細緻的香港情懷。

兩位藝術家結合客觀和主觀的經驗，捕捉城市掠影，轉化為耐人尋味的千姿百態，表達自身對當代城市生活的理解。就讓我們隨著創作者的節奏，遊走於專屬於我城的藝術風景!

藝術家自述—劉彥揚

淨心在妄中。

即有為而便見無為。

依淨心用妄心做事。

在虛妄中觀不虛妄。

【劉彥揚作品】

藝術家自述—林嘉儀

我把記憶化作線條，用手「打印」出日常。

不斷重複地來回，一絲絲地累積，隆隆聲正編織車上的剎那光景。

【林嘉儀作品】

藝術家簡介︱劉彥揚，1993年出生於香港。2017年畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系(由香港藝術學院合辦)，以油畫為創作媒介。劉氏以道德經中「萬物負陰而抱陽，沖氣以為和」為概念，借畫香港風景畫，在失衡的城市生活，追求平衡的自身狀態。因此劉氏的畫內包含了自然元素，同時亦有少量人為建築物在其中營造一個平衡的狀態。

林嘉儀是一名香港藝術工作者，她於 2020 年獲得皇家墨爾本理工大學藝術文學士學位，主修繪畫。她的作品關注城市景觀與人的連繫，從客觀和抽離的角度描繪城市面貌，而作品中的細節則包含了她的主觀感受和記憶，客觀和主觀的經驗結合才是自身對城市的理解。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：劉彥揚、林嘉儀「節奏」

日期：至 5 月 1 日

時間：星期二至日 中午 12 時 - 下午 6 時

地址：香港中環荷李活道 10 號 3 座 202 室 Touch Gallery

費用：免費

