多國藝術家的《浪漫泉源》　以想像力讚美浪漫主義︱展覽

「浪漫主義」主張畫家表達激情與感情，創作題材更多來自日常生活或耳聞目見的事件，讓生活燃起心靈深處的那份激情，豐富藝術家更大膽的「想像力」。展覽《浪漫泉源》（Romancing Relevance）將展出11位來自世界各地藝術家的作品，展示他們無邊無際，又無從限制的生命力。



《浪漫泉源》（Romancing Relevance）希望透過作品對浪漫主義的禮讚，展覽由策展人KevinPoon策劃，滙聚了⼀群癡迷於藝術，並對其可能性充滿無限想像⼒的藝術家，他們分別為Brian Clavin、Jake Clark、SeanGannon、Evgen Čopi Gorišek、Baldur Hegalson、MonikaKarandi、 Laure Mary-Couégnias、Zoe McGuire、KeitaMorimoto、Charlie Roberts以及Trude Viken。藝術家利用一支畫筆，挑戰他們腦海中那個想像力的高山低谷，將「當代」這⼀個時間概念， 化作成為力主追求「轉變」和「改造」的空間概念，勢要為⼀張平凡畫布，帶來新的革命啟示。

有⼈如此說道，藝術家和他們作品之間的空白是由「慾望」所填滿。藝術家將他們的原材料 —— 海上彎月的記憶、東京櫻花的味道、蠢蠢欲動的意識，以世界的形象在畫布上宣洩出來。換而言之，「慾望」促使藝術家永無止境地進行他們的藝術實驗，要超越他們前輩在數百年前設下的界限。為了追求形而上的崇高美感，十八世紀末起源於歐洲的浪漫主義藝術家，在神話、景致、大自然這些鬼斧神工，以及人類自身所熱愛的憂鬱上，將他們的「慾望」發揮得淋灕盡致。

【活動地圖】

【展覽詳情】

名稱：《浪漫泉源》（Romancing Relevance）

日期：即日至四月十四日

地址：香港中環皇后大道中9號 WOAW Gallery



鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。