港日混血藝術家西山瑞貴新展　從日本正座看女性脆弱處境

新藝潮畫廊推出《正座:感知與超越》,展出港日混血藝術家西山瑞貴10張最新畫作,展期由即日起至4月8日。



Lei 油畫布本 30.5 x 41厘米 2021 (新藝潮)

年青藝術家西山瑞貴擁有日本及中國香港的血統,自年幼起先後在亞洲及意大利的不同城市生活和學習,及後前往紐約,並於帕森設計學院取得純藝術學士學位。擁有多元文化背景,並曾穿梭各地,西山瑞貴對年輕亞裔女性在文化、社會以至政治上受到的種種限制深有體會。繪畫之於她,就是一個從生活的混亂中沉澱和釐清思緒的抒發過程。她的作品具有濃烈的表現主義風格,從她自身感到的焦慮和創傷出發,檢視人類,特別是女性所面對的脆弱處境。

《正座:感知與超越》是西山瑞貴在香港的第二個個人展覽。她選用日本的一種傳統席地坐姿「正座」為意象──雙腿彎曲,雙膝並攏,雙手面向下置於膝蓋上,代表日本人對社交禮儀的嚴格恪守。這批作品以鮮明的紅色為主調,多個略顯怪異的人體則表現西山瑞貴對女性身體的主觀意識。例如作品《Sitting, Waiting》以具表現力的深紅色筆觸繪畫一名處於「正座」姿態的女性,表面正襟危坐卻似乎蠢蠢欲動,透露出從傳統規範和當代性別政治的桎梏中解放自身的強烈慾望。《Splice》則表現兩個性別不明的人體面對面,「正座」於卓袱台(Chabudai,日本的一種矮茶桌)上。輕輕交握的手傳遞柔和的氣氛,但兩人在卓袱台上的設定,似乎暗示他/她們正作為某種物品被送上,或處於他人的目光下,突顯兩人的狀態是何其脆弱。 藝術家在此處亦引用日文中一個短語「chabudai gaeshi」 (意指在憤怒、不滿等情緒驅使下將卓袱台翻側),指出亞洲男性的期望往往造成的危險境況。

Okasan 油畫布本 22.5 x 40.5厘米 2021(新藝潮)

這次的展出作品不乏西山瑞貴個人情感的抒發,例如《Okasan》(日文母親的意思)以緊靠的母女角色,象徵她與同樣是畫家的母親關係密切,《When In Kyoto》則透過一個回憶中的畫面,讓觀者感受到她與家人的牽絆,情感內歛卻深厚。

藝術家西山瑞貴。(新藝潮)

藝術家簡介︱西山瑞貴舉辦過多個個人展覽,包括在香港白石畫廊的《春畫》(2020)、美國紐約Tenri Cultural Institute的《An Exploration of Human Fragility: Love & Lust》(2020)及紐約Greenpoint Gallery的《脆い Moroi: An Exploration of Human Fragility》(2019)。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱:《正座:感知與超越》

展期:2022年3月24日至4月8日 (逢星期一至五)

時間:下午2:30至6:30

地點:新藝潮畫廊(香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室)

費用:全免

查詢:電話:3749 9878或電郵:cs@artnextexpo.com



【想觀看Banksy其他作品,請點擊以下圖輯:】