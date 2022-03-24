港日混血藝術家西山瑞貴新展　從日本正座看女性脆弱處境

新藝潮畫廊推出《正座：感知與超越》，展出港日混血藝術家西山瑞貴10張最新畫作，展期由即日起至4月8日。



Lei 油畫布本 30.5 x 41厘米 2021 （新藝潮）

年青藝術家西山瑞貴擁有日本及中國香港的血統，自年幼起先後在亞洲及意大利的不同城市生活和學習，及後前往紐約，並於帕森設計學院取得純藝術學士學位。擁有多元文化背景，並曾穿梭各地，西山瑞貴對年輕亞裔女性在文化、社會以至政治上受到的種種限制深有體會。繪畫之於她，就是一個從生活的混亂中沉澱和釐清思緒的抒發過程。她的作品具有濃烈的表現主義風格，從她自身感到的焦慮和創傷出發，檢視人類，特別是女性所面對的脆弱處境。

《正座：感知與超越》是西山瑞貴在香港的第二個個人展覽。她選用日本的一種傳統席地坐姿「正座」為意象──雙腿彎曲，雙膝並攏，雙手面向下置於膝蓋上，代表日本人對社交禮儀的嚴格恪守。這批作品以鮮明的紅色為主調，多個略顯怪異的人體則表現西山瑞貴對女性身體的主觀意識。例如作品《Sitting, Waiting》以具表現力的深紅色筆觸繪畫一名處於「正座」姿態的女性，表面正襟危坐卻似乎蠢蠢欲動，透露出從傳統規範和當代性別政治的桎梏中解放自身的強烈慾望。《Splice》則表現兩個性別不明的人體面對面，「正座」於卓袱台（Chabudai，日本的一種矮茶桌）上。輕輕交握的手傳遞柔和的氣氛，但兩人在卓袱台上的設定，似乎暗示他/她們正作為某種物品被送上，或處於他人的目光下，突顯兩人的狀態是何其脆弱。 藝術家在此處亦引用日文中一個短語「chabudai gaeshi」 （意指在憤怒、不滿等情緒驅使下將卓袱台翻側），指出亞洲男性的期望往往造成的危險境況。

Okasan 油畫布本 22.5 x 40.5厘米 2021(新藝潮)

這次的展出作品不乏西山瑞貴個人情感的抒發，例如《Okasan》（日文母親的意思）以緊靠的母女角色，象徵她與同樣是畫家的母親關係密切，《When In Kyoto》則透過一個回憶中的畫面，讓觀者感受到她與家人的牽絆，情感內歛卻深厚。

藝術家西山瑞貴。(新藝潮)

藝術家簡介︱西山瑞貴舉辦過多個個人展覽，包括在香港白石畫廊的《春畫》(2020)、美國紐約Tenri Cultural Institute的《An Exploration of Human Fragility: Love & Lust》(2020)及紐約Greenpoint Gallery的《脆い Moroi: An Exploration of Human Fragility》(2019)。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《正座：感知與超越》

展期：2022年3月24日至4月8日 (逢星期一至五)

時間：下午2:30至6:30

地點：新藝潮畫廊（香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室）

費用：全免

查詢：電話：3749 9878或電郵：cs@artnextexpo.com



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