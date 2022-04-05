香港名山變神獸　130幅水墨宣紙作品與遊人攀越山峰︱展覽

疫情下旅遊限制，多個娛樂場所禁止營業，讓一向熱愛到外地旅行的香港人唯有寄情山水，抒發心情，行山遠足接近大自然成為不少香港人近年的興趣。喜愛行山或香港山峰的朋友都會留意到本地藝術家蔡耀東（Terence Choi）的作品，他以香港山峰為題材，作品帶點浮世繪風格，展現獨特創意和幽默感，打破對山峰畫作的傳統印象，用作品帶大家攀越香港山峰，用有趣角度認識宏偉的群山峻嶺。



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「將全港山峰盡數畫出」

本土藝術家的蔡耀東於2016年首度發表了「香港山峰系列」的作品，結合商品元素將9個最熱門香港山峰變成神獸插畫，讓愛山之友除了遠足之外，也可透過他的作品與香港山峰接近。至2019年尾，蔡耀因行山的機會多了，加上香港的社會變遷，讓他的心境也隨之有所改變，希望重新認識這座城市，更要珍惜這片土地。隨著疫情來襲，蔡耀東多了時間創作，便再度萌生「將全港山峰盡數畫出」這個念頭，於是他再次創作起來，並推出這次其首個個人展覽，以本土藝術力量致敬畏的大自然及終將消失的地方。

【香港山峰系列】

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208座山峰分130幅畫

蔡耀東根據《辭海》對「山」的註釋：「凡陸地聳出地面，約達三百二十公尺，統稱曰山。」以300米為界，將全港163座300米之上的山峰作主要創作對象，配以一部份300米以下的山峰，共208座山峰，分130幅畫一一畫出，集成「山」系列作品，以水墨、宣紙作媒介，於是次個人插畫展中首度展出。此外，還有「香港山峰系列」（數碼印刷）共20幅，當中包括「山友」津津樂道的「香港山峰系列」畫作、「香港山峰系列」木雕作品等，創作人在插畫外，還用不同媒介展示他對香港山峰的情懷、對大自然的熱愛和敬畏。

【木雕作品】

藝術家簡介︱蔡耀東（Terence Choi）是香港全職插畫師，擅於以不同風格的繪畫、插圖及創作角色造型，現於插畫、藝術創作及雕塑方面作多元發展。曾與不少品牌合作，將創作融入生活。



【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：蔡耀東首個個人插畫展「山」

日期：即日至2022年5月1日

地點：銅鑼灣京士頓街2-4號地庫 AMAZ by Lokianno

時間：下午1時至晚上9時

