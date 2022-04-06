美國塗鴉「三劍俠」群展　經典符號打造新普普藝術都市圖騰

八十年代正值青年的美國塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat、 Keith Haring 和 Kenny Scharf開始在紐約嶄路頭角，地鐵站、公廁、公車座椅、公園等地成為他們的藝術實驗場，他們筆下一幅幅流動的圖形對當時的紐約人來說熟悉不過，這些圖畫也成為80年代紐約城市風景的一部份，同時亦變為當代普普文化的重要符號。為慶祝這三位藝術家之間的作品及創作生涯，即日起他們的藝術品將登陸香港藝廊，最新群展《Basquiat, Haring, Scharf》將展出超過30 件藝術品以探討三者之間的藝術對話。



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Scharf 形容自己與Basquiat 和 Haring 之間為一種友好競爭的關係，這種競爭同時激發並鼓勵了各自獨特的創作過程。他亦稱三人猶如「三劍俠」，同樣陶醉於街頭文化，探索相同議題，並共同相信藝術應該與眾同賞。展覽將匯集合三位藝術家作品，以沉浸式體驗讓觀眾在橫跨三層樓的空間內欣賞到Jean-Michel Basquiat、Keith Haring 和 Kenny Scharf的作品。

【展品一覽】

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Jean-Michel Basquiat 是一位自學成才的藝術家，他的創作生涯始於 1970 年代後期，與Al Diaz組成名為 「SAMO」的塗鴉二人組；其後在1980 年成為他人生的轉折點，他強烈個人風格的創作獲得普普藝術領軍人物Andy Warhol的青睞，二人合作讓他成為傳媒焦點，這段時間他亦與 Haring 和 Scharf 首次參與群展。 Basquiat的風格糅合街頭藝術和新表現主義，並以數字、象形圖、人體圖以及商業圖像結合成强烈的視覺組合，探討如貧富差距、一體化與種族隔離等議題。他的作品時至今日依然繼續挑戰觀念、激發討論，從而引導觀眾能夠批判性地思考社會議題。

Keith Haring 以其壁畫作品、標誌性的圖案和流行塗鴉而爲人所熟悉，八十年代在他人氣飆升之際，他在紐約蘇豪區開設名為「Pop Shop」的商店，以親民價格發售自己創作的商品，讓喜歡他的大眾更容易得到他的作品。他的創作回應了當時的社會事件，受傳統街頭藝術和「藝術是屬於每一個人」的理念啟發，Haring最初在紐約地下鐵站内的空置廣告版上繪畫。 他發展出「Radiant Baby」和「Angel」等個人標誌性的圖像語言，結合明亮與鮮明對比的用色，不但吸引觀眾的注意，並讓不同年齡，語言與背景的人都能容易了解他的作品。

「三劍俠」唯一仍在生的Kenny Scharf曾自喻為「流行超現實主義者」，他是Keith Haring在紐約視覺藝術學校（School of Visual Arts，簡稱SVA）的同期兼好友；他多年來一直挑戰自己的創作界限，不讓自己風格一成不變，創作媒介涵蓋繪畫、雕塑、時尚、影像、表演藝術和街頭藝術，。Scharf 的幻想世界啟發自漫畫和流行文化；他的創作原則是打破藝術界中級別障礙，多次與多個不同商品品牌合作，利用作品連接流行文化。

【展覽地圖】

【展覽名稱】

名稱：《Basquiat, Haring, Scharf》

地址：香港中環皇后大道中9號嘉軒廣場G08-09香港奧佩拉畫廊（Opera Gallery）

日期：即日至 2022 年4月30日

時間：星期一至六：上午10 時至下午7 時 / 公眾假期：中午12 時至下午6 時

費用：全免

