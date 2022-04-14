西九M+下周四重開　現代主義雕塑大師野口勇作品打造遊戲地景

於去年11月開幕的西九文化區M+博物館，開幕約兩個月便因本港第五波疫情而關閉。隨著本月21日政府首階段放寬防疫措施，M+博物館將於同日重開，並推出多項全新觀賞遊樂設施，除了有由享負盛名的國際級藝術家作品組成的遊戲地景和展覽外，M+商店更設立限定店展出多款懷舊物品，訪客除可玩懷舊戲院磅重機外，還可購買懷舊小食、限量發售的絕版玩具。



首次開放北天台花園

野口勇為日本橫濱遊樂公園「兒童之國」(1965-1966)製作的「遊玩金字塔」。（賴家俊 攝）

將首次對外開放的北天台花園，將會展出三個受現代主義雕塑大師野口勇（1904-1988）啟發或由其創作的遊戲雕塑，亦是全球第二個以野口勇作品為依據的遊戲地景（首個為2005年日本札幌莫埃來沼公園）。野口勇一生遊走多個創意領域，作品遍布日本、美國，、柬埔寨、印尼、中東、墨西哥和中國等地，M+遊戲地景所展示的雕塑分別是有不同構形的《Octetra》、野口勇為日本橫濱遊樂公園「兒童之國」(1965-1966)製作的「遊玩金字塔」、以及一座「遊玩小丘」。讓遊玩雕塑鼓勵訪客結合身體與想像力，親自動手動腳發掘新感觀。

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「視界流動」三件主打作品

M+「納里尼 · 馬拉尼：視界流動」展覽 (賴家俊 攝)

而位於地庫二層展演空間的「納里尼 · 馬拉尼：視界流動」展覽則展示藝術家納里尼 · 馬拉尼（Nalini Malani）的作品。納里尼 · 馬拉尼是影像藝術和實驗電影的先驅，亦是當代最享負盛名的跨界別藝術家。她繪畫的背面繪畫和讓人猶如親臨其境的多媒體裝置藝術蜚聲國際，並結合以民間傳說、經典文學及神話為主題的個人敍事，以反思被剝奪權利的集體創傷。她的作品如夢如幻、層次豐富，鋪陳取材自印巴分治後一度淪為難民的個人早期經歷，致力探討戰爭和暴力的影響，以及女性面對的壓迫。

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馬拉尼創作的動畫、裝置藝術、繪畫和行為藝術，均呈現出個人色彩及普世價值。「視界流動」呈獻三件主要作品《烏托邦》（1969—1976）、《回憶瘋狂的梅格》（2007—2019）及《你能聽見我嗎？》（2018—2020），展現她在過去五十年採用新科技、不斷推陳出新的創作方式。是次展覽聚焦藝術家獨特的敍事方法──其療癒國家分裂帶來的創傷及為社會不公發聲的力量。

【限定商店售賣懷舊玩具】