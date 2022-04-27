82歲畫家陳朝龍作品展　古典寫實油畫家十八年創作精品薈萃

在流行即影即有的今天，拍照恍惚是紀實唯一媒介，拍照技術的出現顛覆了傳統繪畫藝術，當中以強調寫實的畫派首當其衝。然而，不論攝影紀術誕生了將近一百多年，寫實主義流派仍然在藝壇屹立不倒，因為它並不是畫家「複製」眼前所見，而是一種歷久不衰的藝術語言，能夠跨越不同世代與所有人溝通。年屆82歲的香港古典寫實油畫家陳朝龍，即日起便於觀塘舉辦他的大型作品展展覽《陳朝龍神彩》，展出包括人像、人體、靜物及風景四大類型，共80幅作品。



【《陳朝龍神彩》部份參展作品】

+ 3

陳朝龍以繪製中外人士的肖像而聞名，他是香港少有的古典寫實油畫家。自16歲開始習畫，師承中央美術學院劉星源，其後於歐洲旅遊時受多位大師作品的啟發，把畫風糅合了俄羅斯寫實主義及歐洲印象派風格。他受傳統的寫實風格和社會風氣所影響，作品內容選材樸實，用筆技法寫實而不花巧。他着重印象派的繪畫手法，利用光影去表現質感和層次。無論是人像、人體、靜物及風景，他都是實而不華、老老實實地寫出可愛的人間。

這次展覽是陳朝龍自2003年以來最大型的一次總覽，展出的人物畫以香港、苗族、藏族、印度等各地服飾的婦女為對象。在人體寫生方面，陳氏擅於描繪各種光影效果，表現人體的不同美感。至於風景作品，題材廣泛，包括香港大街小巷、陝北農舍、印度恆河及俄羅斯聖彼得堡等地風光。而在花卉的靜物描寫，則意境獨特，唯妙唯肖。陳氏的繪畫基礎深厚，他所創作的風景與靜物畫均構圖別緻，用色考究，於粗獷中見細膩。他將作品的前景收窄，令路面或景物延伸至畫布之外，將觀者與畫面的距離拉近，邀請他們進入風景之中。

一新美術館舉辦「陳朝龍神彩」展覽，共計80件作品，是陳氏由2003年至今18年以來的一次作品總覽。

藝術家簡介︱陳朝龍，字一丹，1940年生，貴州興義人（原籍湖南邵陽）。1958年高中畢業後在貴陽接受了兩年美術班的專業訓練，學習繪畫及美術設計。1960年開始任職於美術公司和貴州省展覽館等機構，並參加貴州各種美術活動，及參與各種展覽的設計工作。1982年移居香港，成為職業畫家。2000年後，參與港澳及廣東等地多個邀請展。2006及2009年在香港舉行油畫個展。現為香港油畫研究會創會副會長，香港油畫藝術家協會副會長。畫家聯會永久會員，香港美協創會會員。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：「陳朝龍神彩」

地址：香港九龍觀塘海濱道165號SML大廈4樓「一新美術館」

日期：即日至7月23日

時間：星期二至星期六，上午10時至下午6時。星期日、星期一及公眾假期休館

費用：免費

