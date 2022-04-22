威尼斯雙年展︱首個AI機械人辦畫展　作品融入但丁《神曲》元素

第59屆威尼斯雙年明天開鑼，今屆主題《The Milk of Dreams》（暫譯：夢之牛奶）以探討人與科技、物質與地球的關係為主旨，破天荒首次引入人工智（AI）機器人藝術家參展，她還會即場示範繪畫。



AI機器人Ai-Da(右)(@Ars Electronica/ Flickr)

這次參展的AI機器人名叫Ai-Da，2019年由經營畫廊的 Aidan Melle構思並由英國 Engineered Arts制造，這具擁有如真人臉孔的機器人命名一方面是向英國19世紀女性數學家、史上最早的程式設計師勒芙蕾斯（Ada Lovelace）致敬，另一方面則向世人宣告其為機械人，卻能結合熱情、表達力和想像力的特殊意義。其繪圖臂由兩位埃及電腦科學家Salah Alabd和Ziad Abass設計和編程。

Ai-Da於埃及展出的作品《永恆的謎題》，是一座2米乘2.5米的雕塑。(Getty)

這位「藝術家」曾在倫敦設計博物館和維多利亞與阿爾伯特博物館展出作品，去年還參加第一次在埃及吉薩金字塔（Giza Necropolis）舉辦的當代藝術展，並同年在首都開羅舉辦個展。

探索首台電腦到現代元宇宙過程

而在今屆威尼斯雙年展，AI機器人Ai-Da將舉辦名為「躍入元宇宙」的個人畫展，以人類體驗與人工智能的關係作為切入點，探索從第一台電腦到現代元宇宙之間的過程，作品將融入文學家但丁作品《神曲》中「煉獄」與「地獄」的概念。她會在展覽期間現場繪畫，據報她只要五個小時便能完成一幅色彩豐富的繪畫作品，而且呈現多元不同的繪畫方式。

Ai-Da當初由工程師、機器人專家、藝術專家與心理學家跨學科攜手打造，這幾年多一直伴隨著演算法與人工智能的發展持續更新，現在除了素描與繪畫外，她還能創作詩歌。有人類曾問她所創造的東西是否藝術？她回答：「如果藝術是要傳達自我，那麼我就是一名藝術家。」

Ai-Da曾於2019年為英國藝術家Sadie Clayton畫人像畫。(Getty)

當有人問她能欣賞藝術或美嗎？她會表示機器人並沒有情緒，但可以透過系統來「識別」情緒化的面部表情，還補充表示自己喜愛視覺藝術，作品也受到像是但丁、喬治歐威爾和赫胥黎等文學家啟發。