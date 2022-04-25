展覽︱大館《圓缺俱樂部》 拆解這個時代的親密與脆弱

夜深人靜的時候，你是否也emo過？網絡流行語「emo」，意指「emotional」，即情緒化，現廣泛用於形容憂鬱、頹廢和消極等負面情緒。常言人要堅強「硬淨」，但在悲傷的時候，是否有空間能讓人暴露脆弱呢？大館當代美術館的全新群展「圓缺俱樂部」正構建了一個親密的空間，來審視、拆解、並擁抱這個時代的脆弱。



大館副策展人李伊寧此次邀請了七位香港藝術家——鄭虹、卓思穎、朱凱婷、劉清華、李卓媛、曾家偉、嚴瑞芳參與展覽，以作品探討親密關係、生活經驗數碼化、社會設置等議題，鼓勵觀眾與藝術作品連結，梳理並抒發心緒。

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展覽對「脆弱」持開放性態度，並反映在其名稱中，「圓缺」取意於宋代詞人蘇軾《水調歌頭．明月幾時有》中的「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」。而名稱中的「俱樂部」則與傳統宣揚公式化「身體管理」的健身室不同，「圓缺俱樂部」不設黃金法則，不會告訴你該如何「情緒管理」。

嚴瑞芳《梯間回聲》, 2022 年，四聲道聲音裝置。藝術家邀請已離港的香港人，與本地無伴奏合唱團合作，以世界語歌唱。讓觀眾前往平常不會向公眾開放的樓梯間，在歌聲和光線交織的復合空間，提起展覽提供的傳聲筒，感受人們的鄉愁與脆弱。

展覽英文名稱（emo gym）中的「emo」則源於「Emotional Hardcore（情緒硬核）」，雖然名稱中的「emo」非指這個音樂流派，但展覽的靈感確實來源於音樂。「圓缺俱樂部」展覽團隊攜手參展藝術家，於Spotify及YouTube上編製了名為「圓缺俱樂部員工歌單（emo gym staff picks）」的音樂播放清單，以25首精選歌提升觀展體驗，擴展到藝術空間以外。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱 : 《圓缺俱樂部 (Emo Gym)》

時間：即日至六月十九日

地點：賽馬會藝方一樓展廳