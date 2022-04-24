同中有異的「雙同」 以細微差異探索不同可能 ｜ 展覽

在1999年的Matrix有著名的一幕 —— 尼歐跟莫菲斯一行人去見祭師，在樓梯間發現一隻黑貓以極其相似的方式反覆經過後，他低聲說了一句“Déjà vu” （似曾相識），黑貓短暫的差錯讓他們驚覺Matrix已被重置。大館當代美術館全新群展「雙同」正是探討這個似曾相識、雙生和雙重視覺的概念，於細微差異中發掘意外的隱藏涵義。展覽鋪陳了多個看似差別不大或刻意而為的重複場景， 探索記憶、想像及現實生活的構建，希望能找到不同潛在可能。

刻意而為的相似佈局

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「雙同」由Tobias Berger、秦文娟及何思衍策劃，匯聚14位來自香港、亞洲及世界各地的藝術家。展覽不去處理「原本」和「複製」的關係，反而刻意讓觀眾將「同一情景看兩次」。策展團隊通過結構和空間的重複安排，讓大部分藝術家的作品在美術館一樓和三樓的同一位置出現。重複對倒，作品不僅「似曾」相識，而是「確曾」相遇。

「雙同」探索生活的建構，尋求找出現實中更深層的真相和其他境界的細微裂紋，同時或會把人捲入鏡象世界，令人覺得謊言「真實」，而「真實」難以承受。大館藝術主管Tobias Berger表示：「新展『雙同』旨在另創一個時空體驗，鼓勵大眾對感官意識和當下現實的建構作出思考。訪客將在展覽中直面互為相反的關係，大館希望能藉此引發新的創意。」

作品同中有異

「雙同」有作品在形式上重複，卻也彼此同中有異。

《Factum》



Candice Breitz的作品《Factum》是一系列錄像作品，分佈於一樓和三樓。每部錄像並排展示一對雙胞胎(有一部是三胞胎)，穿著相同衣服，處於相同環境。藝術家與雙生兒個別訪談，然後剪輯成對話。作品表現出雙胞胎之間微妙的摩擦與和諧，勾起他們的童年往事、兄弟姐妹間的競爭、身為孿生子女的經歷;以及對性少數群體身份和「先後天之別」的反思。並置的雙屏幕令我們一睹兩者細微的人格差異， 而對雙胞胎的歷史研究，也讓我們看出先天品質與後天行為、遺傳因素與環境影響等細微差別。

《事後》與《為了更廣闊的視野》



《事後》是Dane Mitchell於2019年第58屆威尼斯雙年展展出過的展品。《事後》是一棵巨大的人造樹，内藏手機發射站或 閉路電視。樹會透過喇叭與網狀網絡傳播，讀出一連 串已滅絕、過時、消失或不在場的事物。内容包羅萬有，從滅種植物到散佚的電影，從黑洞到消失的語言。對一些人來說，這些資料就是唯一剩下的東西。 策展人於一樓的相同位置放置了高倩彤的《為了更廣闊的視野》，將停車場常見的廣角鏡切割重組，與《事後》一同敲問觀察與監控的棘手之處，相映成趣。

參展藝術家包括：

Candice Breitz、Omer Fast、高倩彤、鄺鎮禧、黎卓華、梁御東、李爽、Dane Mitchell、彭可、Paul Pfeiffer、Hito Steyerl、黃頌恩、田村友一郎、鄭源

【活動地圖】



【展覽詳情】

名稱：「雙同」

日期：即日至六月十二日

地址：賽馬會藝方一樓及三樓展廳

