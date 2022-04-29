速寫半世紀香港街頭巷尾　水彩畫大師歐陽乃沾離世︱香港藝術

【藝文編按】本港跨媒體創作人歐陽應霽今早於社交媒體公布，父親歐陽乃沾（1931－2022）於本月27日晚在家中安然離世，「瀟灑走完九十一載精彩藝術人生」。歐陽乃霑是香港著名畫家，亦是香港本土培養的第一代有卓越成就的畫家之一。他常以香港街頭場景取材，堅持寫生創作，足跡遍及港九新界至大江南北，其作品喜以漁港、街景及鄉村小景為題，以敏銳的觀察力擅於把香港歷史建築及街頭巷尾入畫，形成獨特的本土藝術風格。本文為2017年本版發布歐陽乃沾與歐陽應霽父子對談專訪，原題「85歲歐陽乃沾速寫半世紀 歐陽應霽：我們的創作主體都是香港」，讓我們以兩代藝術人的對話，重看大師的創作心路歷程。



1998年，汀九大橋快將建成，舊灣仔街市尚未被清拆。歐陽乃沾拿着一張小摺凳、一支畫筆，走遍全港十八區，把九十年代的街頭巷尾都勾勒出來。現年85歲的歐陽乃沾，畫畫六十多年，試過幫人「湊仔」，也試過被人沖水趕走。走進他筆下的舊香港，街市的吆喝聲、大排檔的喊賣聲，猶在耳邊。

六旬高齡 仍在報刊專欄畫畫

與「沾叔叔」聊天，像抹走厚厚的塵垢，回到只能想像的五十年代。畫畫六十多年，由無師自通到在上海書局任職美術編輯，沾叔說：「在香港畫畫、做美術，很難，正職以外，還要接很多其他工作。」《寫街頭‧畫巷尾》裏的作品，主要描繪九十年代急速變遷的香港，從舊區、街市到地標，都有歐陽乃沾的足跡與筆跡。

「其實如果不是當時在報刊上有一個專欄，都不會那麼有心去畫東西。」九十年代，沾叔叔與朋友在《大公報》上有一個專欄，朋友負責文字，他則負責繪畫。六十多歲高齡，仍然行足五六年，每日一張畫，直到身體消耗太大才停止。「當時畫的那些是緊貼時事，現在都變成歷史。」沾叔笑說自己畫過的東西都已「落伍」。

96年舊灣仔街市被納入發展計劃範圍，此後一直面臨清拆危機，圖為1994年的舊灣仔街市。（天地圖書）

街市題材最多 畫到幫人「湊仔」

老一代的畫家，筆下總有濃濃的人情味。盡管當時已是六十歲高齡，沾叔仍跑遍港九新界，畫過皇后像廣場、香港公園、金魚檔、展覽中心……沾叔叔最愛的是街市。行走多年，什麼怪事都遇過。沾叔叔說有次速寫，做到要幫人湊埋仔。「有次在荃灣街市畫畫，有個媽咪帶着兩兄妹，只是叫他們看伯伯畫畫，沒有其他交代，我想她應該是想我幫手看着小朋友。半個小時後她回來，手上一袋二袋，那時我已經畫完幅畫了。」

沾叔叔的速寫趣事：在荃灣街市幫人湊仔。（天地圖書）

曾被保安驅趕 嘆香港不尊重文藝工作者

速寫容易被周圍發生的事所影響，對畫家來說，還要受到公共場所的規管。「試過在灣仔郵政局前畫，被管理員警告話要報警；也試過在廣東道的高樓大廈前畫，結果被護衛指我出去，叫我去對面街畫，我說我是想畫對面街，但還是要退到街角去畫，怎知最後他們連公文都拿了出來，總之話你站在那裏都阻街，爭論了一陣後，他們找個看更看住我，當我是小販或乞丐，又生氣又好笑。」沾叔叔感嘆，香港一直對畫畫的人很不理解：「原來藝術工作者很可憐，有時知道避忌都無用。」

1998年的尖沙咀站，與現在有一定分別。（天地圖書）

行走數十年，有失望的時候，也有感動的時候。「私人地方不給畫畫，有時都理解，亦不想人難做。不時都會坐在日光很猛的地方暴曬，有時會有小士多的老闆送支水給我，亦都有裁縫鋪的老闆給我在簷篷下面畫。有時一條街已經有兩個世界，一邊會找個位給你畫，一邊就會趕走你。」沾叔叔感嘆道，還曾試過因為着涼鞋給人批評衣冠不整不讓進入，他遺憾道，「有時同保安爭論一整個小時， 已夠用來完成一幅畫，為城市作下紀錄。」

歐陽應霽自小受父親影響，兒時的親子活動是「帶畫簿上山」。（洪昊賢攝）

歐陽應霽：爸爸愛畫多於我們

每逢父親有展覽或發佈會，歐陽應霽都例必到場，他提到父親這些畫作最初發表在微信上：「他會自己放上網，我也會將他的作品放上網，有時比我自己的東西反應更好。」歐陽應霽認為父親刻畫的那個昔日香港，裏面的風物人情都有強烈的親切感。他坦言父親對他自小的藝術培訓影響甚深，提到自己小時候的「親子活動」與其他人不同，是帶着畫簿跟父親去行山，又形容自己比起當時的同學要幸福：「小時候住在深水埗，有兩三年時間，每朝都去石梨貝水塘畫畫。這些細節，與大自然的接觸，以致於爸爸的藝術心靈，都啟蒙很多。」

他想起過去曾對父親做過的「錯事」：「有一年剪了他畫畫的筆，當時他很生氣，膠拖鞋的印就出現在我大髀。」歐陽應霽和母親都曾妒忌過，似乎畫畫才是父親的「真愛」。

《寫街頭‧畫巷尾》——父親的這本速寫集裏的作品，也刺激了現在的他不少。「那時他每次出去畫完，很威風地展示他的作品，其實也很感染我們。」當自己也去到一定年紀，歐陽應霽對父親的堅持有了另一番感受：「人很容易對一樣東西有興趣，但變成長期的累積和堅持，變成生活的一部份就很不容易。爸爸給我的不止是一時三刻的興趣，而是花五年、十年或者三十年，都應該堅持的興趣。」

爸爸給我的不止是一時三刻的興趣，而是花五年、十年或者三十年，都應該堅持的興趣。 歐陽應霽

歐陽應霽歐陽應霽笑說，其父歐陽乃沾好像愛畫畫多過家人。（洪昊賢攝）

同為創作人，歐陽應霽與歐陽乃霑的關係既是家人又是行家，他笑說父親曾評價他畫的漫畫醜。父親的美學非常傳統，而他自己則是受到西方設計觀念影響，這幾年他卻發現，自己做的許多東西，與食物或港人生活有關的，其實與父親所做的「香港情懷」是同一個內容，「創作的主體仍是要回到香港」。

見證變遷 笑稱是「半個記者」

「最可惜呀，好多都可惜，藍屋好彩一點，留到，很多東西都已經不同，本來這裏附近（灣仔）還有很多東西。」沾叔叔筆下紀錄了舊香港的各種面貌，二十年間，城市的變化已經翻天覆地，他時常說可以當他是「半個記者」。他說：「社會一定會變遷，不過要看合不合理，最重要是大家都快樂。」語畢，他提起永利街，言語中透出可惜。一個神奇畫箱，幾乎踏遍香港，問到還有沒有想速寫的地方，已經85歲的沾叔叔馬上精神起來：「賭場、舞場，還有一些官家地方想去，有次被人抓進去警署，就在裏面畫……」