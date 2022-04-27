線上展免費開放　9位本地藝術家以當代工筆畫再現香港都市符號

工筆畫是中國畫技法之一，講究畫家用精緻細膩的筆法來描繪景物，落筆要求工整細緻、注重細節，將眼前景物清楚勾勒下來。有別於傳統以工筆畫繪畫山水，本港當代畫家也常用這種傳統技法來再現城市獨特光景，而由即日起於中環舉辦的《工筆新傳——傳統藝術在香港的當代探索》水墨作品選萃，便雲集九位香港藝術家工筆畫作品，他們透過三十一幅具本地特色面貌的山水、花鳥和人物作品，充滿香港味道的城市符號和文化特徵。



於中環交易廣塲中央大廳展出的工筆新傳——傳統藝術在香港的當代探索》水墨作品選萃。

是次活動由陳芳芳博士策展，參展本地畫家包括石家豪、卓家慧、張惠文、陳鈞樂、梁嘉賢、梁麗雯、蔡德怡、鄭丹珊和賴筠婷。這次活動希望鼓勵本地藝術家延續傳統細膩工筆技法，同時思考工筆畫歷經高峰後的發展，探索如何兼收並蓄，在題材、表現形式與思想上創新嘗試，為傳統工筆注入新元素，展現當代美學與現代文化。為讓公眾認識這門傳統技法，會場亦會放映兩位參與藝術家示範傳統工筆人物及花鳥繪畫技法的短片，並於現場展示及介紹工筆畫專用畫具及顏料展箱。

【部份參展作品】

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暨師法古典亦迥異傳統

策展人陳芳芳博士表示：「九位參與活動的畫家刻意選擇工筆為其視覺語言，雖師法古典表達模式，但畫作均有迥異於傳統之處，且畫家的個人風格也極見當代特色，呈現嶄新美學角度。參與畫家的筆墨美學結合了傳統與當代藝術形式與媒介，是次活動正聚焦在以往經常遭忽略的當代工筆畫，冀助當代水墨開拓工筆一系，並在探索工筆技法與媒介的精神意涵與省思、把工筆置於香港水墨藝術跨代發展軌迹的同時，増進大眾對香港藝術、當代水墨以至中國藝術史的認識與理解。」

參與是次活動的藝術家石家豪表示：「近年香港的多元藝術氛圍日漸濃厚，大眾對傳統藝術傳承創新亦漸感興趣。我與一群志同道合的年輕藝術家聯手，希望以是次活動作為橋樑，配合以傳統工筆繪技展現當代視角的作品，介紹大眾認識工筆畫藝術及其文化特色，展示近二十多年來當代工筆在香港的發展。」

主辦單位為了增加市民觀賞藝術品的機會，是次活動將與實地活動同步於線上虛擬實境展示。

【展覽詳情】

名稱：《工筆新傳——傳統藝術在香港的當代探索》

日期：即日至5月22日

時間：上午10時至下午7時

地點：中環交易廣塲中央大廳

費用：全免

形式：實地活動與線上虛擬實境展同步進行

線上虛擬實境網址：https://www.hkland.com/tc/page/artexhibition

