敦煌遺書書法良莠不齊　有何值學習地方？｜冷氣考古︱張錦發專欄

文、圖：張錦發︱原題：一花開兩葉-石刻與遺書



敦煌佛經

在民國以前，普通人大多只能看到唐代的石刻拓本，除非你是達官貴族，否則很難看到唐人的真跡，如果要看到顏真卿、柳公權的真跡的話，恐怕要生在帝皇之家才可以。

因此褚遂良、歐陽詢、顏真卿、柳公權四大家的碑刻拓片成為了唐楷的代言人，要學唐楷，就要從臨摹碑拓入手。這種風氣直到清末亂世才有所改變，當時大量文獻橫空出世，莫友芝在太平天國運動後期得到唐人手抄《說文解字》殘本，歐洲探險家們在敦煌發現唐人寫經等等，讓當時的人看到了很多唐人真跡。

其中最重要的當然是敦煌遺書了，很多大學者都說敦煌殘本是藝術史上的又一奇蹟，這些手抄文獻儼然能夠與唐代四大家的石刻分庭抗禮。

但是，「儼然」只是看似、好像的意思，不代表真的能夠分庭抗禮。為什麼這樣說，我們得從敦煌遺書說起。

這些敦煌遺書因為這些寫的不一定是經書，什麼亂七八糟的東西都有，像買地契、通關文獻、公文等等都有，與儒佛道經典未必完全有關。所以近來我在網上見到有人將敦煌遺書美其名曰「寫經體」，然後抄心經賣字，那顯然是對敦煌文獻有點以偏概全，因為寫得好看的公文比比皆是，抄得難看的佛經亦有不少，比如普林斯頓大學所藏敦煌文獻，有些您說是寫經體，我也可以說是公文體，所以「敦煌遺書」不等於「寫經體」。而且饒宗頤說過，抄經人為求快捷，很多時候把菩薩省略成艹艹，若真要跟着寫經的風格，請先把菩薩寫成艹艹了。

敦煌佛經

從普林斯頓大學收藏的敦煌遺書中可見，敦煌遺書的字體有很大差異，這當然是與書寫的人有關係，有些人的字帶有隸書的雁尾，有些人的字比較潦草，有些比較工整，與歐顏柳相近。眼尖的人甚至能發現有些寫本的字體是學歐陽詢的，有些則是學柳公權的。

因此，當大家打破對於「寫經體」的迷思以後，我們要問的是石刻與遺書到底有什麼分別，而敦煌遺書又有什麼值得我們學習的地方？

隸書痕跡文書

我們這篇文的題目是「一花開兩葉」，花開兩葉，便是石刻與遺書兩種。

古人流傳文書不易，褚、歐、顏、柳四大家一生人寫了不知多少字，但能流傳下來的紙本可謂鳳毛麟角，比如顏真卿也就只留下了「祭姪文稿」和疑似他寫的「自書告身帖」兩件紙本，但顏真卿書丹的石碑卻有麻姑仙壇記、多寶塔碑、顏勤禮碑等。歷代學書法的人雖然大多不能親炙唐人的墨跡，但可以臨摹石刻，學習字形結構，這在資訊科技不發達的年代，已經是非常難得了。

古人說「學詩者入門須正，立志須高，以漢魏晉盛唐為師」，其實學書法也是這樣，唯有跟着名家拓本學習，才能不入外道，這是石刻優於遺書的地方。

而寫敦煌遺書的人雖然不是大書法家，但它最難能可貴的是看到唐人的筆跡，何處藏鋒、哪裡出鋒，飛白是怎樣、頓筆又是如何。只要親眼看到唐人筆跡，我們就能跳過元明清書法，心追手摹，直追唐宋，這也是石刻拓本永遠都彌補不了的。

因此我們說石刻與遺書是一花開兩葉，各表一枝。

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（專欄「冷氣考古」每月刊出，圖片由作者提供，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介︱張錦發，樹仁中文系、復旦古籍所碩士，經營獨立文房，目前在進行青銅鏡研究。

