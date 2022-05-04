俄烏戰爭｜基輔剪紙藝術家一度逃離家園　戰火中創作寄意人性希望

Eugenia Zoloto是一名居住在基輔的烏克蘭剪紙藝術家。經歷俄烏戰爭影響，她跟家人曾被迫逃難離開家園，以僅有的資源繼續創作，反映戰亂心聲。

當Zoloto還是個小女孩時，她的父母便帶她去參加各種各樣的興趣班。這是她的幸運，也是她的不幸。Zoloto從中學到了很多東西，但她亦迷失在當中，無法確定自己喜歡什麼，或是自己的理想方向。每次當她創造新的東西，發展新的技能，她便會覺得自己是「萬能的」，或是覺得「這就是我喜歡的東西」。直至最近幾年，Zoloto以剪紙藝術作為主要創作方式。

童年時Zoloto性格內向，不喜歡與其他人交流，於是她以書本認識世界，她閱讀了很多書，不同的童話故事和更多深刻嚴肅的文學作品成為她的靈感來源。她原本一直喜歡畫畫，但在童年時跟美術老師有過一段不快的經歷，所以她在12歲時拒絕畫畫，直至20歲左右才重新自學。這段經歷使她不再相信老師，選擇找到自己的方式來看待偉大的藝術家和民間藝術。

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Zoloto崇拜印象派，並明白自己藝術的首要目的是為了給人們留下深刻印象，展示紙張的美麗、不同的自然需求和一點想像力。她的靈感來源於不同事物：奇怪的夢、好的電影、書的封面、神奇的人物。

她的藝術作品主要以「人和自然的內心世界」為主題，它們對人們的生活影響很大。花朵、昆蟲和精緻的花邊展現在複雜的手工剪紙中。

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此外，她亦喜歡創作真人大小的紙質衣服。這些奇幻的紙質服裝具有女性化的輪廓和基於動植物的各種華麗的圖案。Zoloto用扭曲的藤蔓、大花、蜿蜒的蛇、飛翔的鳥等等來填充衣服的形狀。當她把服裝舉到身前時，大家可以欣賞到藝術家的創造力，讓觀眾想像這個精緻的創作是一件可穿的衣服。

Zoloto每件作品的創作時間各有不同，取決於當中細節的數量。基本上，她會先在紙上畫一個草圖，然後再用美術刀和切割墊開始切割。小型作品至少花上兩個小時，大型作品則可能需要一個月時間。雖然創作花費很多時間，但整個過程對她來說卻是令人著迷的，就像進行冥想一樣。

可是，Zoloto的創作生涯卻因2個月前俄羅斯入侵烏克蘭而中斷⋯⋯

經歷戰火折磨 以剪紙創作反映戰亂心聲

戰爭爆發前，Zoloto與兩名孩子及家人居住在基輔，以紙張藝術創作維生。但是，當俄羅斯入侵烏克蘭時，由於戰爭的威脅，Zoloto被迫暫停了她的剪紙創作。然而，正如許多藝術創作者所知，藝術是在這個世界上生存的一個重要部份，Zoloto最近正在再次創作。

戰爭的頭兩個星期對Zoloto的影響很大，戰火逼近使她無法創作。他們搬到了基輔附近一個安靜的地方，以避免孩子聽到和看到爆炸聲，但是後來爆炸聲無所不在地接近他們那裡。所以Zoloto一家聽從專家們的意見：「首都是最安全的地方」，於是決定啟程回家。

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即使她回到熟悉的地方重新開始創作，但世界卻已變得不再一樣。藝術商店沒有開門營業，Zoloto手上的資源日漸困乏，不得不使用家中最後的刀片來切割。在入侵中重回創作工作，也讓她考慮她想在藝術中表達什麼。

Zoloto在精神上受到了很大的折磨，所以她決定創作更多「正面」的藝術作品。因為她相信這能有助人們邁向勝利，也相信人們會看到「只有善良，只有愛才能幫助我們不陷入戰爭和仇恨之中」。在此之前，她創作了真人大小的剪紙禮服，其中包含複雜的幻想風景和華麗的圖案剪裁。她的最新作品規模較小，以人性和希望為中心。

在近日一段外媒訪問中，Zoloto感謝世界各地支持烏克蘭和烏克蘭藝術家的人們。「我們很多人不僅失去了工作，甚至失去了家園，」她說。「但我們看到世界是如何聯繫在一起的，我們看到我們的地球周圍有多少善良的人。這對我們為人類而戰有很大幫助。」

假如你對Eugenia Zoloto的作品感興趣，不妨前拜訪她的IG了解更多。

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