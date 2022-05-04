威尼斯雙年展︱香港藝術家鄭波16分鐘顛倒影像　探索人與自然共存

第59屆威尼斯雙年展已開始了快將兩個星期，今屆除了有藝術家徐世琪代表香港參加外圍展外，還有香港藝術家鄭波以個人身份，獲瑞典策展人邀請參加威尼斯雙年展的主題展，他在雙年展中以16 分鐘影片《 Le Sa​​cre du printemps》（暫譯：春之祭）（2021），運用倒置拍攝的方法展現5位舞蹈員在北歐森林中起舞的情景，盼喚起大眾對環保問題的關注。



鄭波：《 Le Sa​​cre du printemps》（2021）

今屆雙年展以《The Milk of Dreams》為主題，探討人與科技、物質與地球的關係等，這正好與鄭波多年來透過藝術創作關注氣候變化，探討人類與大自然關係不謀而合。有別於過往裝置藝術創作，鄭波向本報表示今次他以編舞和導演身份，在一段拍攝於2021年瑞典的16分鐘短片中，透過北歐舞者在瑞典森林的樹木上下滑行，以倒置拍攝的方式在視覺上改變了觀眾對人與自然之間等級關係的看法。

在影片中，鄭波以靜態長鏡頭展示了一群裸身的男舞蹈員散佈在鬱鬱蔥蔥的松樹林中，舞蹈員透過舞姿，配合運鏡，在樹幹上扭動身體，影像被上下顛倒，森林地面位於頂部，細長的樹木像柱子一樣支撐著整個畫面。

香港藝術家鄭波。

作品貫徹鄭波一直以來探索「植物如何實踐政治」（How Do Plants Practice Politics）的努力 (１)，他以這句論述表達大家不要只從人類角度去看世界，而應重新審視大自然與人類合作共生的關係。在展館內的影片解說表示，「（鄭波）致力於包容多物種的關係。通過社會和生態參與的藝術實踐，他開闢了一條替代道路，不再強調以人為本的世界觀，而是努力實現所有生物的相互聯繫。」

鄭波表示，這次創作源於上年他參與柏林一個展覽，在歐洲之旅期間與一位瑞典策展人展開了這個合作項目。他很榮幸能參與這次雙年展，但另一方面不忘呼籲大眾全球正面臨生態危機，希望他的作品能喚起更加多人對危機思考和行動

（1）“How Do Plants Practice Politics?” Zheng Bo answers 7 questions on the occasion of his exhibition “Wanwu Council 萬物社”

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藝術家簡介｜鄭波鄭波生於北京，在香港大嶼山居住。於美國羅徹斯特大學取得視覺文化研究博士學位，現於香港城市大學創意媒體學院任教。鄭波以藝術家、研究者、教師等多重身份從事創作，長期專注社會性和生態性藝術實踐。他從邊緣人群和邊緣植物的視角探查歷史、想像未來，創作充滿野草的花園、富生命力的口號及以「生態酷兒」為題的影像。近年合作的機構包括柏林格羅皮烏斯美術館、京都市立藝術大學美術館、歐洲宣言展、台北雙年展、上海雙年展等。