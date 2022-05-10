俄烏戰爭︱俄羅斯網站疑售康定斯基假畫　訛稱蘇富比估價8000萬

俄烏戰爭持續其間，藝術市場成為烏克蘭與俄羅斯兩國重要金援來源，早前烏克蘭曾出售NFT藝術品以籌措軍費，近日亦有俄羅斯線上平台出售藝術品籌集資金支持戰事，但一如俄羅斯多年來遭逅病，自蘇聯解體後當地藝術市場充斥假藝術品，這次新的綫上藝術品販賣平台亦遭海外媒體踢爆其出售的作品，有一些可能是贗品。



根據《藝術新聞》報道，一個名為 Terricon Project 的俄羅斯組織，近日推出新綫上藝術銷售平台Art For Victory，網站介紹組織成員來自「一個龐大的俄羅斯社區，其中包括從退伍軍人和民兵成員到加密貨幣投資者的各種人；來自加利福尼亞陽光明媚的山谷的 IT 專家和來自廣袤北方的工人。」並在聲明中表示「在對俄羅斯實施制裁後，所有可用資源都被禁用。但是有一個可用資源：加密貨幣。使用它讓俄羅斯僑民可以幫助其人民。」

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這個網站正出售大量NFT籌措軍費「支援頓巴斯」，其中包括烏克蘭東部城市──敖德薩和頓涅茨克的徽章圖像，根據 Terricon Project表示，這些烏克蘭城市都屬於「新俄羅斯」。

而與NFT一起販賣的包括一幅Terricon Project聲稱屬十九世紀俄羅斯著名畫家瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky， 1866-1944）的作品《Murnau》。據稱這幅作品可追溯至 1909 年，估價為 800 萬至 1000 萬歐元（約6000至8000萬港元）。然而，歐美藝術界對作品真偽所出示的證明提出懷疑。

Terricon Project聲稱屬十九世紀俄羅斯著名畫家瓦西里·康定斯基的作品《Murnau》

作品《Murnau》附有俄羅斯特列季亞科夫畫廊（Tretyakov Gallery）認證部門頒發的真品認證證書。但在 2008 年，特列季亞科夫畫廊對其藏品進行了內部調查，發現 96 幅贗品有由認證部門發出的證書（1），畫廊及後於2016年解散有關認證部門。

2005 年，俄羅斯藝術史家 Valery Turchin 以證明意大利警方在 2011 年沒收的假康定斯基畫作而聞名。他在 2005 年出版的《俄羅斯的康定斯基》引起了康定斯基協會的批評，而《Murnau》並未包含在 Valery Turchin編訂的藝術家官方目錄中。

根據 Terricon Project表示，蘇富比估價《Murnau》 1000 萬歐元（約8000萬港元）。然而據《藝術新聞》報道，蘇富比一位發言人表示拍賣行「在沒有親自檢查藝術品並確定其真實性之前，不會確認藝術品的估價」，拍賣行現在正在請求從俄羅斯網站上刪除該參考資料。

康丁斯基的早期作品《藍騎士》（The Blue Rider）1903，油彩、畫布，現為私人收藏（資料圖片）

康定斯基是抽象畫派和表現主義的創始者之一，他在 1900 - 1910 年這段期間四處旅遊，在巴黎旅居期間接觸了新印象派的 Paul Gauguin 以及野獸派，並在此時開始對純粹顏色的力量有了自己的概念。而他在旅居德國的那幾年，其作品亦深深影響到德國的表現主義畫風。終其一生不論是畫或是著作，對二十世紀的藝術都有重大的影響。

（1）https://www.theartnewspaper.com/2006/12/01/the-russian-culture-ministry-has-ruled-that-museums-can-no-longer-authenticate-works-of-art-for-dealers-and-commercial-galleries