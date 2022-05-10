俄烏戰爭︱俄羅斯網站疑售康定斯基假畫 訛稱蘇富比估價8000萬
俄烏戰爭持續其間，藝術市場成為烏克蘭與俄羅斯兩國重要金援來源，早前烏克蘭曾出售NFT藝術品以籌措軍費，近日亦有俄羅斯線上平台出售藝術品籌集資金支持戰事，但一如俄羅斯多年來遭逅病，自蘇聯解體後當地藝術市場充斥假藝術品，這次新的綫上藝術品販賣平台亦遭海外媒體踢爆其出售的作品，有一些可能是贗品。
根據《藝術新聞》報道，一個名為 Terricon Project 的俄羅斯組織，近日推出新綫上藝術銷售平台Art For Victory，網站介紹組織成員來自「一個龐大的俄羅斯社區，其中包括從退伍軍人和民兵成員到加密貨幣投資者的各種人；來自加利福尼亞陽光明媚的山谷的 IT 專家和來自廣袤北方的工人。」並在聲明中表示「在對俄羅斯實施制裁後，所有可用資源都被禁用。但是有一個可用資源：加密貨幣。使用它讓俄羅斯僑民可以幫助其人民。」
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這個網站正出售大量NFT籌措軍費「支援頓巴斯」，其中包括烏克蘭東部城市──敖德薩和頓涅茨克的徽章圖像，根據 Terricon Project表示，這些烏克蘭城市都屬於「新俄羅斯」。
而與NFT一起販賣的包括一幅Terricon Project聲稱屬十九世紀俄羅斯著名畫家瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky， 1866-1944）的作品《Murnau》。據稱這幅作品可追溯至 1909 年，估價為 800 萬至 1000 萬歐元（約6000至8000萬港元）。然而，歐美藝術界對作品真偽所出示的證明提出懷疑。
作品《Murnau》附有俄羅斯特列季亞科夫畫廊（Tretyakov Gallery）認證部門頒發的真品認證證書。但在 2008 年，特列季亞科夫畫廊對其藏品進行了內部調查，發現 96 幅贗品有由認證部門發出的證書（1），畫廊及後於2016年解散有關認證部門。
2005 年，俄羅斯藝術史家 Valery Turchin 以證明意大利警方在 2011 年沒收的假康定斯基畫作而聞名。他在 2005 年出版的《俄羅斯的康定斯基》引起了康定斯基協會的批評，而《Murnau》並未包含在 Valery Turchin編訂的藝術家官方目錄中。
根據 Terricon Project表示，蘇富比估價《Murnau》 1000 萬歐元（約8000萬港元）。然而據《藝術新聞》報道，蘇富比一位發言人表示拍賣行「在沒有親自檢查藝術品並確定其真實性之前，不會確認藝術品的估價」，拍賣行現在正在請求從俄羅斯網站上刪除該參考資料。
康定斯基是抽象畫派和表現主義的創始者之一，他在 1900 - 1910 年這段期間四處旅遊，在巴黎旅居期間接觸了新印象派的 Paul Gauguin 以及野獸派，並在此時開始對純粹顏色的力量有了自己的概念。而他在旅居德國的那幾年，其作品亦深深影響到德國的表現主義畫風。終其一生不論是畫或是著作，對二十世紀的藝術都有重大的影響。
（1）https://www.theartnewspaper.com/2006/12/01/the-russian-culture-ministry-has-ruled-that-museums-can-no-longer-authenticate-works-of-art-for-dealers-and-commercial-galleries