日本藝術家岩村遠作品展　童趣普普雕塑窺探內心原始風景

兩個小圓點配上一條橫線，結合日本繩紋時代的線條感，帶著童趣表情的陶器公仔讓日本藝術家岩村遠（En Iwamura）的作品，在芸芸以可愛風為特徵的日本藝術家中辨識度極高，陶藝雕塑打破二維平面的限制，讓他在當代日本藝壇別樹一格。由即日起，他的個展《URLANSCHAFT》將登陸中環藝廊展出，讓大家可近距離欣賞其作品。



岩村遠的普普雕塑並不「超扁平（Superflat）」，但一如當代日本普普藝術在「可愛」表象背後充滿對世道的反思。2011年日本東北大地震造成嚴重破壞，在這年美術學院畢業的岩村遠甫投入社會，便面對日本乃至世界的各種苦難和混亂 ── 日本福島海嘯、全球暖化危機、大小地區戰爭以至近年的全球疫情，讓這位藝術家的作品充滿淑世意味，促使他透過繪畫、雕塑和裝置藝術來喚起活潑和奇妙的純真感，帶領觀眾進入⼀個嶄新及抽象的領域，最終催化出沉思反省。

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是次展覽的陶瓷雕塑系列名為《Neo Jomon: Beans》，「樸素圓形」的陶器娃娃充滿活力，且帶點卡通化的童趣表情。藝術家以柔和的漸變色描繪作品，鑄造怪異奇特的形狀以激發⼀種奇怪而熟悉的平靜感，這種感覺與抽象水墨畫上的中性面孔和引人入勝的幾何圖案產⽣了深刻的共鳴。同樣地，全新創作的植物裝置將藝廊打造為室內花園，營造出⼀種只存在於觀衆腦海中模糊的寧靜景象，藝術家藉此持續探索藝術實踐中的「間」（Ma）── ⼀種關於空間和時間概念的日本美學。

【岩村遠部份作品】

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誠如岩村遠在展覽標題《URLANDSCHAFT》所暗示，「展出的作品描繪了來自⼈類內心深處的原始風景，這些風景往往伴隨懷舊之情，但它們可以是⼀種心理景觀，而非真實的景觀」。

日本藝術家岩村遠。

藝術家簡介︱岩村遠於1988年出⽣於日本京都，至今仍於當地生活和工作。他分別於2011年和2013年在金澤工藝美術學院獲得了美術學士和首個美術碩士學位，並於2016年在克萊姆森大學（Clemson University） 獲得其第⼆個美術碩士學位。他於2016至2018年間在位於蒙⼤拿的Archie Bray Foundation和位於中國的景德鎮陶瓷大學完成了藝術村項目。值得留意的是，他曾於2019年在位於加州的美國陶瓷藝術博物館（American Museum of Ceramic Art）展出作品，並曾參與在東漢普頓舉⾏的UNTITLED邁阿密博覽會亦分別於2018、2019和2022年在Ross + Kramer畫廊舉行個展。



【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：岩村遠（En Iwamura）個展《URLANSCHAFT》

日期：即日起至 2022年 7月 7日

地點：香港中環皇后大道中9號WOAW Gallery

費用：全免

