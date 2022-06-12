線畫藝術︱鄭偉浩個人展覽《蝴蝶海嘯》　以針線編織勇氣與命運

生態系統有所謂「蝴蝶效應」，意思指在一個生態圈中，一個細微的初始變化，例如蝴蝶的拍翼，都可以為整個系統帶來巨大的連鎖反應。這個觀察用於為人處世，也告訴我們不要小覻一個微小的決定，也鼓舞大家要改變命運，要有最基本的地方做起。香港線畫藝術家鄭偉浩 （Alfred Cheng）最新個展《蝴蝶海嘯》，正是透過用最純粹的一條線，將蝴蝶華麗的蛻變和身處於大海的我們連接起來，藉此詮釋勇氣與命運之間的關係。



即使你目前身處於艱難的時刻，都要緊記你過去曾經是一隻追求蛻變、破繭而出的一隻蝴蝶。 香港線畫藝術家鄭偉浩

Contact 2022 70 x 70cm Thread and acrylic on canvas

Fearless 2022 70 x 70cm Thread and acrylic on canvas

The Abandoned Ballerina No.4 2022 90 x 90cm Thread and acrylic on canvas

The Fallen Butterfly 2022 70 x 70cm Thread and acrylic on canvas

鄭偉浩表示，蝴蝶不論體型及壽命都相比其他生物更平庸、更渺小，但平凡的牠們不抱怨自己的起點，並在充滿考驗的世界中不斷揮舞著翅膀，尋找屬於自己的終點。即使你暫時在這大海迷失了，但請記著，你過去必定有某一個瞬間，曾作出過即使只用一雙翅膀也要掀起海嘯的決定，儘管過程傷痕累累，但至少證明我們還活著。

香港線畫藝術家鄭偉浩

藝術家簡介︱「世上所有事物都是相互關連的。」鄭偉浩 (Alfred Cheng) 是位香港線畫藝術家，他的作品都只以一根線在布畫上來回編織，相互交織出逼真的圖案。他認為世上所有獨立事物都不是完美的，當只有相互連接起來時，才會形成極致的平衡現象。否定絕對答案，思維便沒有了界限的束縛，從而可讓他探索不同領域中細微無形的部份，並將它們透過一根線連結於一起，創造出屬於自己的世界。他的作品中總是流露著一種純粹。Instagram: @alfredcheng_art



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《蝴蝶海嘯》鄭偉浩個展

展覽日期：即日至7月30日

開放時間：星期一至六上午9時至晚上7時，星期日及公眾假期休息

地址：KC100藝術空間，葵涌葵昌路100號地下(葵興地鐵站E出口)

費用：免費

