線畫藝術︱鄭偉浩個人展覽《蝴蝶海嘯》　以針線編織勇氣與命運

生態系統有所謂「蝴蝶效應」,意思指在一個生態圈中,一個細微的初始變化,例如蝴蝶的拍翼,都可以為整個系統帶來巨大的連鎖反應。這個觀察用於為人處世,也告訴我們不要小覻一個微小的決定,也鼓舞大家要改變命運,要有最基本的地方做起。香港線畫藝術家鄭偉浩 (Alfred Cheng)最新個展《蝴蝶海嘯》,正是透過用最純粹的一條線,將蝴蝶華麗的蛻變和身處於大海的我們連接起來,藉此詮釋勇氣與命運之間的關係。



Contact 2022 70 x 70cm Thread and acrylic on canvas

Fearless 2022 70 x 70cm Thread and acrylic on canvas

The Abandoned Ballerina No.4 2022 90 x 90cm Thread and acrylic on canvas