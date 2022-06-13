荷里活笑匠占基利推首個NFT　轉型畫家多次繪政治漫畫諷特朗普

現年60歲的荷里活笑匠占基利（Jim Carrey）今年四月宣布息影，原來他近十年已積極在藝術領域發展，轉型當起畫家推出作品，繼續在畫壇嬉笑怒罵，作品包括於前美國總統特朗普執政時期，推出多幅諷刺特朗普施政的政治漫畫。上周四，他宣布於SuperRare平台推出他第一個NFT，希望讓自己的作品助人紓緩情緒。



Jim Carrey, Sunflower（SuperRare）

這次占基利會把作品《 向日葵》（Sunflower）鑄成同名動態圖像NFT，並附有並附有由電影製片人 David Bushell 製作的原創畫外音。這個NFT將由上周四起開始拍賣，至明日結束，作品起價為 1 美元（約7.8港元），現在叫價到5.3萬美元（約41萬港元），收益將捐給非謀利食物銀行 。

荷里活笑匠占基利（Jim Carrey）近年當起畫家推出作品。(資料圖片)

他在Twitter發文就這次推NFT表示： 「我這一生既受到祝福，也受到詛咒，我擁有生動的想像力和與你分享我的獨特之處和靈感的強烈願望。 這個小小的情緒增強劑叫做Sunshower。我希望這個 NFT 能為你做到和它為我做到的一樣。」

I’ve been both blessed and cursed in this life with a vivid imagination and a burning desire to share my peculiarities and inspirations with you. This little mood enhancer is called Sunshower.

I hope this NFT does for you what it did for me… weeeeeeeee! https://t.co/vdiwD9v0rd — Jim Carrey (@JimCarrey) June 9, 2022

占基利透露早前已購入了他的第一個 NFT ——由攝影師 Ryan Koopmans 和數字藝術家 Alice Wexell 製作的The Wild Within – ‘Devotion‘。

【占基利諷刺特朗普的漫畫】

占基利於 2011 年開始繪畫，他曾透露繪畫是為了「治愈一顆破碎的心」。他的創作心路歷程曾於 2017 年拍成紀錄短片《I Need Color》。在特朗普任美國總統期間，占基利經常在Twitter發布其創作的政治漫畫諷刺特朗普，其中 100 多件作品於 2018 年在洛杉磯展出。次年，這些作品在蒙特利爾的PHI Centre展出。

詳情可看SuperRare 網站對占基利作品的描。