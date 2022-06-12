坂本龍一賣NFT一萬円一個音符？盤點藝術界這波奇怪財富神話

NFT，這三個字母的簡單組合，在過去一年多的時間裏已經創造了很多財富神話。



周董300多萬的NTF説沒就沒：

（日本設計小站提供）

這隻《彩虹貓》NFT，售價60萬美元：

（日本設計小站提供）

余文樂入手的Cryptopunk像素系列，隨隨便便拿一副《CryptoPunk9997》，港元3385萬：

（日本設計小站提供）

大家把這兩張圖保存一下，四捨五入也擁有了500萬美元了！

看了這麼多NFT作品，也許大家很難Get到其中的奧妙，「只瞭解買賣的方式方法，並不知道它到底是什麼。」至今，NFT與書畫、音樂、體育、影視等等互相碰撞，各種NFT百花齊放，一度出現了萬物皆可NFT的現象。

萬物皆可NFT

在「萬物皆可NFT化」的當下，日本音樂大師坂本龍一也開始鑄造神話。他的「595musicnotes」NFT計劃，將595個音符鑄造成595個數字藏品發行，每個數字藏品售賣10000日元。簡單點説，一個音符600元！

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每一位拍賣者成功拍賣之後將會獲得每個音符所在樂曲線譜中的數字圖片，以及音符的視聽播放。

僅首次出售，成交額就帶來了595萬日元的收入，此後每次轉售，坂本龍一團隊仍可獲得20%的交易額，此前出現比較高的轉售價格為60萬日元。

除了個別的幸運兒：

（日本設計小站提供）

其他就……除了搶不到，就還是搶不到。

也有對這種賣法持質疑態度的網友：音符拆賣，那繪畫豈不是可以賣像素？

據説，坂本龍一本尊還期待出現一位能收齊595個音符的人，最終將他拆開的《Merry Christmas Mr. Lawrence》再拼成一整首。那得多有錢啊~

同時首批搶購595個NFT的用户還可以參加該曲的手寫樂譜，最終成交價為3000萬日元。

此次圍繞NFT的營銷，坂本龍一團隊可謂是名利雙收！

NFT時裝

可能元宇宙還遠在天邊，但是NFT時裝已經漸漸興起，近在眼前。

The Fabricant是荷蘭阿姆斯特丹的數字時裝公司，擁有世界上早期的「數字服裝屋」。他們融合了時尚設計、3D建模等技術，實現了0面料、0模特、0梯台的純數字化可視展示，為解決時尚產業污染問題提供新視角。

2020年5月，他們設計打造的虛擬時裝「Iridescence」就驚豔了眾人。這件由透明薄紗點綴而成的白色連衣褲，流光溢彩，充滿了科技感。

The Fabricant設計打造的虛擬時裝「Iridescence」由透明薄紗點綴而成的白色連衣褲，流光溢彩，充滿了科技感。（日本設計小站提供）

The Fabricant設計打造的虛擬時裝「Iridescence」由透明薄紗點綴而成的白色連衣褲，流光溢彩，充滿了科技感。（日本設計小站提供）

The Fabricant Studio的工作方式是邀請用户進行創造、鑄造和交易作為NFT的數字服裝，然後可以在元宇宙——一個新興的數字宇宙的各種數字環境中穿着，用户可以在其中體驗平行生活。

「在數字世界裏，我們可以穿一件水做的衣服，全身佈滿燈光，根據不同的心情變換任意布料。」

（日本設計小站提供）

（日本設計小站提供）

The Fabricant希望該平台將為「秘密的、耗時的和昂貴的」實體時裝設計世界提供一個可以供普通人使用的「對立面」。它還將允許「不懂技術的時尚愛好者」可以地輕鬆創建數字服裝，而不需要3D設計軟件方面的相關知識。

（日本設計小站提供）

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不只是衣服，還有NFT潮鞋。The Fabricant團隊還推出了100雙售價30美元的數字潮鞋。

The Fabricant團隊還推出了100雙售價30美元的數字潮鞋。（日本設計小站提供）

這些衣服和鞋子，都可以運用在動態或靜態圖片中。拍下圖片後，品牌會使用3D軟件，對服裝進行建模，並添加到用户的照片上。

這些衣服和鞋子，都可以運用在動態或靜態圖片中。拍下圖片後，品牌會使用3D軟件，對服裝進行建模，並添加到用户的照片上。（日本設計小站提供）

這些衣服和鞋子，都可以運用在動態或靜態圖片中。拍下圖片後，品牌會使用3D軟件，對服裝進行建模，並添加到用户的照片上。（日本設計小站提供）

NFT藝術

比蒙娜麗莎更美好的是正在燃燒的蒙娜麗莎。

不知道大家聽説過沒有，這個梗源自於奇葩説，它想表達的意思是説，藝術行為和稀缺性，甚至絕版，可以給藝術品帶來更高的價值。去年，全球首場加密藝術大展在北京開幕，當代中國超寫實畫派的領軍人物冷軍的一件繪畫作品被現場焚燒。同時，生成出NFT加密藝術品，現場還對該NFT作品進行競拍，最後以40萬元成交。

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無獨有偶，去年3月份一個藝術和NFT愛好者加密社區，直播燒燬由英國街頭塗鴉藝術家Banksy畫的一幅價值9.5萬美元的原畫，通過燒畫，發行了NFT。在投資者之間進行拍賣，經過5天的競價，在OpenSea上面以228個ETH，按當時的價格大約38萬美元被出售。

（日本設計小站提供）

在圈內人看來，這不但不是炒作，還是一種規避數字藏品版權問題的有效手段。原件雖然燒了，但數字藏品的成交價格，很快增加了三倍。燒燬原作，是為了不給買家留下版權隱患，保證這個數字藏品是線上線下唯一的作品。只有這樣做，數字藏品的市場價值才能最大化。

NFT建築

眾所周知，林俊杰不僅買頭像，還花了12萬美元購買了Decentraland虛擬土地。

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這塊Decentraland虛擬土地，相當於林俊杰在元宇宙中購入的地皮，是只屬於他的虛擬世界。林俊杰可以在這塊虛擬土地上通過Decentraland提供的建模工具建造屬於自己的建築，實現天馬行空的想法。

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林俊杰還在社交軟件上公開喊話：「有沒有人一起？」邀請大家和他做鄰居，這可能是和林俊杰做鄰居的最快捷徑，但也確實很貴就是了。

（日本設計小站提供）

有地就需要有房屋，可不是，建築師來了。建築師們元宇宙大有玩法已經成為共識，其實早在2020年，多倫多藝術家KristaKim就設計了數字房屋MARSHOUSE，也是世界上第一個NFT交易的數字房屋。

設計師靈感來源於京都禪宗建築。她説：「我的藝術是對電子禪宗的探索，在我們的屏幕上打造一個類似於禪宗花園的沉思打坐的環境。」

MARSHOUSE以NFT的方式在Superrare上進行售賣，以288醚的價格售出（一種類似於比特幣的加密虛擬貨幣，相當於334萬人民幣），比很多實體房屋價格都貴。

扎哈·哈迪德建築事務所也在邁阿密巴塞爾藝術展上展示了一個虛擬藝術畫廊「NFTism」，探索元宇宙中的建築和社交互動。

隨之而來的，傢俱設計師Andres Reisinger的10件數字傢俱10分鐘售罄，共售賣出總價293萬美元。

Andrés當時將他的3D渲染變成了真正的產品，再現繡球花以假亂真的花瓣。

在未來，建築和傢俱可能不再一成不變，而會成為數字媒體和物質現實結合的交融體，將作為瞬態媒體而存在。

NFT是未來趨勢？

什麼是真實，什麼是虛假，人的邊界在哪裏？這曾經是近20年來當代藝術思考最為重要的母體，如今已然變為現實。

NFT有它獨特的價值，稀有性、不可分割性以及唯一性，但同時，NFT也有一定的風險性，周董失竊的價值300多萬的NFT就是典型。這樣的漏洞還亟需完善。

但越來越清晰的未來，是正如同創造第一件NFT時尚單品的The Fabricant公司所説：NFT等技術使得我們的經濟回報最終等於我們的才能。是的，元宇宙時代已經來臨！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】