電影《貓王》：是誰殺死一代天皇巨星？︱何故火鍋館︱何故專欄

如果你熟悉和喜愛「貓王」，觀賞由奧斯汀畢拿（Austin Butler）和奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的電影《貓王》（ELVIS），你會看到一個想像以外的天皇巨星！

文：何故



如果你不熟悉皮禮士利（Elvis Presley），甚至不清楚他為何被稱為「貓王」，觀看這部殿堂級導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）在《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）和《大亨小傳》（The Great Gatsby）揚威奧斯卡後的最新力作，你會看到一個在「美國夢」陰影下的美利堅合眾國。

巴茲雷曼和四奪奧斯卡獎的妻子嘉芙蓮馬丁（Catherine Martin，憑《情陷紅磨坊》和《大亨小傳》獲「最佳服裝設計」和「最佳藝術指導」），在大銀幕上重現昔日美國和巨星風釆，令人嘆為觀止！服裝華麗，賞心悦目，多首金曲令人着迷，拍攝和煎接都非常出色，讓觀眾彷彿回到上世紀五十至七十年代的美國！重點是巴茲雷曼以澳洲人的眼光既冷眼旁觀，又深入淺出，在紫醉金迷中大力批判美國文化和價值觀，呼應動盪大時代，雖然未必人人喜歡，預測來屆奧斯卡最少10項提名！

電影《貓王》劇照。

美國南北文化巨大差異

以160分鐘濃縮傳奇巨星的一生，難免會有所取捨，亦肯定會有藝術加工，以及導演的個人見解和意願，電影《貓王》先從美國南部基督教靈恩派教會和黑人音樂開始，帶出美國南北文化的巨大差異，再由在1876年至1965年期間推行的種族隔離政策，道出美國白人和黑人的嚴重矛盾，最重要是由皮禮士利和經理人「湯姆帕克上校」（Colonel Tom Parker）的恩怨情仇，對比黑人民權領袖馬丁路德金和美國總統甘乃迺的槍擊遇刺，反映出美國社會的種種病態甚至變態問題，令人大開眼界，也充滿了反思空間。

如果要為這部電影定一個副題，首選「貓王之死」。巴茲雷曼以一個新穎和有趣的講故事方法，借「騙子」Colonel Tom Parker的口，向觀眾發出提問：究竟是誰殺死了一代天皇巨星？需知道有很多人堅信「貓王」仍然在生，更列舉出「貓王之死」的五大疑點，背後更有不少陰謀論，這無疑是一個很精彩設定，但巴茲雷曼志不在此，故此跟「貓王」和甘乃迪關係密切的性感女神瑪麗蓮夢露並沒有出場，也沒有提及「貓王」在1977年8月16日死於孟菲斯家中時，是由未婚妻金格兒阿爾登（Ginger Alden）在浴室的地板上發現……

「貓王」生前風流倜儻，為無數青年所崇拜，卻極度依賴藥物，這幾點在電影中表露無遺。據說有三名被「貓王」開除的貼身保鏢曾經打算出書揭露他私生活，他們眼中的「貓王」是嗜毒成癮、性慾反常、以及崇拜武器，這些指責在電影中都有合理解釋。然而，「貓王之死」的真相，是否如Colonel Tom Parker所描述和總結，實屬見人見智。

巴茲雷曼在電影中匠心獨運地將皮禮士利塑造成為一位聖人，他在舞台上被批評和非議的動作，竟然是源自靈恩派教會所讚美的「屬靈恩賜」，得天獨厚的他，曾經是虔誠的基督徒，更有能力透過音樂去化解白人和黑人的矛盾，甚至用歌聲去撫慰美國人的心靈，只可惜他遇上了將他當作搖錢樹的「湯姆帕克上校」，也可以怪責他的父親太懦弱，更重要是因為他最愛的母親太早過身，結果令他沈淪在罪惡中不能自拔，未能更有效益地善用上天給他的「恩賜」就英年早逝。

電影《貓王》劇照。

揭露美國社會陰暗面

電影中的「貓王」本來很單純，「做他想做的，唱他想唱的」，但「你不控制生意，生意就控制你」。如果要用一句話去簡介這部電影，個人建議「一個天才橫溢的美國基督徒的墮落見證」，故事的矛盾來自「追求自我勇敢創新的純潔年輕人Vs剝削下一代以達至收成期的虛偽成年人」。個人略嫌電影中的「湯姆帕克上校」仍未夠邪惡，他的非法移民身份也未有好好發揮，出生於荷蘭、真名是「Andreas van Kuijk」的他，有傳聞他是一名謀殺罪犯，其實可以寫成一個像《大亨小傳》的小人物傳奇故事！

電影中的「貓王」，自少喜歡看美國超級英雄的漫畫，「湯姆帕克上校」將他形容為超能力是「音樂」的「超級英雄」，至於他的童年夢想，就是尋找「永恆之石」（Rock of Eternity），熟悉美國流行文化的朋友，應該有更深入的解讀和體會。

電影中的「貓王」，是一個壯志未酬的悲劇「英雄」；電影《貓王》是一部「未能改變世界卻反被世界改變」的英雄悲劇，一部揭露美國社會陰暗面的華麗悲劇，一部比巴茲雷曼成名作《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》（William Shakespeare's Romeo + Juliet）更悽美的史詩式悲劇。

電影《貓王》劇照。

P.S.1 看著電影中「貓王」第一次上台表現時，耳畔彷彿響起了Sam Hui許冠傑的〈咪當我老襯〉。如果「貓王」和「湯姆帕克上校」對峙時，中文字幕翻譯將他其中一句台詞改為「咪當我老襯」，應該會更有趣！

P.S.2 看完《貓王》，回家路上，突然想起同樣是真人真事改編、勇奪2022年第94屆奧斯卡「最佳女主角」和「最佳化妝與髮型設計」的《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）

P.S.3 立即訂購了《貓王》的OST！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，文章原題「假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演......」，其他標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。更多電影評論文章，可參看作者Facebook專頁。