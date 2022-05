假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演｜何故火鍋館︱何故專欄

假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演……

《奇異女俠玩救宇宙》雖然是楊紫瓊「從影最破格、超去盡之作」,但如果是由楊千嬅飾演這個喜歡唱歌的廢柴師奶,「心太軟」的任賢齊飾演她的丈夫,會否更抵死、更CLS、更惡趣味?

文:何故



《奇異女俠玩救宇宙》劇照(imdb官網)

疑導演向堤幸彥致敬?

《奇異女俠玩救宇宙》大部分最精彩的內容,都已在預告片中出現,包括楊紫瓊雙手十指活像是香腸的片段,以及不算太多且點到即止的動作場面。如果你看過堤幸彥導演的日劇《SPEC》,對於本片的凌厲影像,以及角色們發動技能的奇異方法,應該會很有共鳴,甚至懷疑兩位導演是有心向堤幸彥致敬。

《奇異女俠玩救宇宙》的台灣譯名是《媽的多重宇宙》,新加坡譯名卻是《天馬行空》,對比之下,台灣譯名更有意思,香港發行商想抽《奇異博士》水,又想玩食字,結果變得不倫不類。

《奇異女俠玩救宇宙》的最大賣點,正是新加坡譯名「天馬行空」,這是導演和編劇「雙丹尼爾」(The Daniels)關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),在驚喜之作《救你命3000》(Swiss Army Man)後的第二部劇情長片,延續他們荒謬怪誕的奇幻類型,劇情腦洞大開,拍攝章法大亂,喜歡的觀眾應該會看得超爽大呼過癮,竟然連石頭都有戲!然而,不喜歡的觀眾應該會看得一頭霧水破口大罵,故事太冗長且難以自圓其說!

《奇異女俠玩救宇宙》劇照(imdb官網)

「多重宇宙」比《奇異博士2》更複雜

《奇異女俠玩救宇宙》裡的所謂「多重宇宙」,比同期的《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)更複雜,因為主角們並不是以身體真正的穿越「多重宇宙」,而是像緋紅女巫(Scarlet Witch)透過《死亡之書》的最強力量,以「奪舍」的方法,佔據另一個宇宙的自己。某程度上,這個故事才是真正的「失控多重宇宙」,雖然是「掛羊頭賣狗肉」的「多重宇宙」。

《奇異女俠玩救宇宙》其實是兩位Daniel以他們最愛的《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)為基礎,衍生出屬於他們的「新世代多重宇宙版」,重點是比原作者(變性後)華高斯基姐妹(The Wachowskis)的第四集更精彩!然而,兩位Daniel最值得讚賞的是將拯救宇宙的主角改為女性,並且將他們原先屬意的主演由成龍改為楊紫瓊,故此女主角以楊紫瓊在《臥虎藏龍》的角色「秀蓮」命名,既政治正確,又可以讓觀眾看到一個全新的楊紫瓊!

《奇異女俠玩救宇宙》的英文片名是《Everything Everywhere All at Once》,故事分為三部份,分別是「Everything 千生.萬世」、「Everywhere 碧落.黃泉」和「All at Once 此生.此世」,由移民美國和丈夫經營洗衣店的華裔中年大媽秀蓮(楊紫瓊 飾)煩惱地面對桌上用來報稅的單據開始,她當日下午需要到稅務局和古怪的稅務專員(珍美李寇蒂斯 飾)交涉,處理洗衣店的稅務問題,晚上還是舉行農曆新年派對,和父親(吳漢章 飾)、街坊和客戶一起慶祝,但她更大的煩惱是要阻止女兒Joy(許瑋倫 飾)的同性戀人Becky出席。忙得天昏地暗時,她突然發現自己可以穿越不同宇宙,也發現丈夫王偉民(關繼威 飾)要跟她離婚,但另一個宇宙的丈夫卻來找她「玩救宇宙」,對抗正在以一個可以吸走宇宙萬物的麪包圈(Bagel)來摧毀「多重宇宙」的邪惡大魔頭「豬鼻土炮姬」(Jobu Tupaki),而大魔頭的真正身份竟然是……

《奇異女俠玩救宇宙》劇照(imdb官網)

兩位演員比楊紫瓊更突出

楊紫瓊能夠飾演這個千載難逢、以設定取勝、對演技沒有太大要求的角色,她絕對是幸運的,說不定她將會藉此問鼎影后。持平而論,很多華裔女星都足以勝任「秀蓮」一角,例如張曼玉(惡搞《花樣年華》的一幕會更正)、或惠英紅(她跟Tilda Swinton撞樣),當然,她們在荷里活的名氣都不及楊紫瓊,但她們應該會有更亮麗的演出。楊紫瓊雖然是本片的焦點所在,但她並非最突出,關繼威和許瑋倫都比她更搶鏡,關繼威除了動作場面技驚四座,文戲也很精彩,許瑋倫的各個造型都令人眼前一亮,就連珍美李寇蒂斯也明顯比楊紫瓊出色!慶幸她願意放下身段,配合兩位Daniel大玩比王晶更低俗、也更嘔心的劇情。

按照故事的設定,「多重宇宙」的出現是源於人類的隨機行為,故此透過「宇宙跳躍」(Verse Jumping)來傳送意識的條件要做出不符合所處宇宙正常大數據下的突發事件,以此引發宇宙分支,從而與其他平行宇宙的自我意識產生接觸,獲得另一個自己的技能,重點是隨機性越強連結效果越高,除了較容易接受的調轉鞋穿、咀嚼別人吃過的口香膠、對敵人說「我愛你」等,竟然有瀨尿、甚至「肛塞」!入場前請做好心理準備,並且降低期望。

《奇異女俠玩救宇宙》劇照(imdb官網)

《奇異女俠玩救宇宙》除了惡搞《花樣年華》和《臥虎藏龍》,還有《閃靈》(Shining)、《星球大戰》(Star Wars)、《五星級大鼠》(Ratatouille)、《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)等,卻略嫌未夠盡興!如果有更多香港電影的元素,包括楊紫瓊曾參演的《東方三俠》、她的代表作《皇家師姐》系列,以及邵氏年代的武俠電影,甚至是周星馳的電影,相信可以避免了部份冷場。誠然,如果換上楊千嬅以《乾柴烈火》的搞笑模式,配《餃子》的誇張老妝去飾演宇宙中「最冇用的秀蓮」,卻以古靈精怪的螳螂拳打敗不同對手,相信會擦出比楊紫瓊更多無厘頭的爆笑火花,特別是「秀蓮」說自己是歌手時……

《奇異女俠玩救宇宙》是一部借近年最流行的「多重宇宙」來誘騙你入場的「偽超級英雄科幻片」,主題其實是「一個崩壞的家庭如何再生」,更正確的說法是「一個崩壞的家庭令多重宇宙快要被摧毀時如何再生」。

《奇異女俠玩救宇宙》除了探討宿命論、中年危機和兩代關係,這個故事提醒我們需要多點和家人溝通,父母不可以將自己的一套強加於子女身上,必須讓子女自由成長且接納他們跟自己的不同,果然是充滿教育意義!

《奇異女俠玩救宇宙》好玩有餘,卻內涵不足。秀蓮透過「宇宙跳躍」和「眼睛」,重新認識自我,正視不同宇宙的自己所身處的困局,終於發現「玩救宇宙」的方法就是要勇敢面對自己內心的黑暗和虛無,如果她還能夠領悟「無用之用,方為大用」的《莊子》哲學,這場穿梭「多重宇宙」的「英雄之旅」,將會更有深意和詩意。

《奇異女俠玩救宇宙》劇照(imdb官網)

P.S.1 如果楊紫瓊真的憑本片問鼎影后,個人期待關繼威勇奪奧斯卡最佳男配角!

P.S.2 秀蓮女兒Joy本來是由Awkwafina飾演,但因為她的檔期未能配合,故此換上了許瑋倫。有趣的是,許瑋倫早前在《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)跟Awkwafina結片緣,飾演Katie的同學Soo。

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,文章原題「假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演......」,其他標由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。更多電影評論文章,可參看作者Facebook專頁。