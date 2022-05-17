假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演｜何故火鍋館︱何故專欄

假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演……

《奇異女俠玩救宇宙》雖然是楊紫瓊「從影最破格、超去盡之作」，但如果是由楊千嬅飾演這個喜歡唱歌的廢柴師奶，「心太軟」的任賢齊飾演她的丈夫，會否更抵死、更CLS、更惡趣味？

文：何故



《奇異女俠玩救宇宙》劇照（imdb官網）

疑導演向堤幸彥致敬？

《奇異女俠玩救宇宙》大部分最精彩的內容，都已在預告片中出現，包括楊紫瓊雙手十指活像是香腸的片段，以及不算太多且點到即止的動作場面。如果你看過堤幸彥導演的日劇《SPEC》，對於本片的凌厲影像，以及角色們發動技能的奇異方法，應該會很有共鳴，甚至懷疑兩位導演是有心向堤幸彥致敬。

《奇異女俠玩救宇宙》的台灣譯名是《媽的多重宇宙》，新加坡譯名卻是《天馬行空》，對比之下，台灣譯名更有意思，香港發行商想抽《奇異博士》水，又想玩食字，結果變得不倫不類。

《奇異女俠玩救宇宙》的最大賣點，正是新加坡譯名「天馬行空」，這是導演和編劇「雙丹尼爾」（The Daniels）關家永（Daniel Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），在驚喜之作《救你命3000》（Swiss Army Man）後的第二部劇情長片，延續他們荒謬怪誕的奇幻類型，劇情腦洞大開，拍攝章法大亂，喜歡的觀眾應該會看得超爽大呼過癮，竟然連石頭都有戲！然而，不喜歡的觀眾應該會看得一頭霧水破口大罵，故事太冗長且難以自圓其說！

《奇異女俠玩救宇宙》劇照（imdb官網）

「多重宇宙」比《奇異博士2》更複雜

《奇異女俠玩救宇宙》裡的所謂「多重宇宙」，比同期的《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）更複雜，因為主角們並不是以身體真正的穿越「多重宇宙」，而是像緋紅女巫（Scarlet Witch）透過《死亡之書》的最強力量，以「奪舍」的方法，佔據另一個宇宙的自己。某程度上，這個故事才是真正的「失控多重宇宙」，雖然是「掛羊頭賣狗肉」的「多重宇宙」。

《奇異女俠玩救宇宙》其實是兩位Daniel以他們最愛的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）為基礎，衍生出屬於他們的「新世代多重宇宙版」，重點是比原作者（變性後）華高斯基姐妹（The Wachowskis）的第四集更精彩！然而，兩位Daniel最值得讚賞的是將拯救宇宙的主角改為女性，並且將他們原先屬意的主演由成龍改為楊紫瓊，故此女主角以楊紫瓊在《臥虎藏龍》的角色「秀蓮」命名，既政治正確，又可以讓觀眾看到一個全新的楊紫瓊！

《奇異女俠玩救宇宙》的英文片名是《Everything Everywhere All at Once》，故事分為三部份，分別是「Everything 千生.萬世」、「Everywhere 碧落.黃泉」和「All at Once 此生.此世」，由移民美國和丈夫經營洗衣店的華裔中年大媽秀蓮（楊紫瓊 飾）煩惱地面對桌上用來報稅的單據開始，她當日下午需要到稅務局和古怪的稅務專員（珍美李寇蒂斯 飾）交涉，處理洗衣店的稅務問題，晚上還是舉行農曆新年派對，和父親（吳漢章 飾）、街坊和客戶一起慶祝，但她更大的煩惱是要阻止女兒Joy（許瑋倫 飾）的同性戀人Becky出席。忙得天昏地暗時，她突然發現自己可以穿越不同宇宙，也發現丈夫王偉民（關繼威 飾）要跟她離婚，但另一個宇宙的丈夫卻來找她「玩救宇宙」，對抗正在以一個可以吸走宇宙萬物的麪包圈（Bagel）來摧毀「多重宇宙」的邪惡大魔頭「豬鼻土炮姬」（Jobu Tupaki），而大魔頭的真正身份竟然是……

《奇異女俠玩救宇宙》劇照（imdb官網）

兩位演員比楊紫瓊更突出

楊紫瓊能夠飾演這個千載難逢、以設定取勝、對演技沒有太大要求的角色，她絕對是幸運的，說不定她將會藉此問鼎影后。持平而論，很多華裔女星都足以勝任「秀蓮」一角，例如張曼玉（惡搞《花樣年華》的一幕會更正）、或惠英紅（她跟Tilda Swinton撞樣），當然，她們在荷里活的名氣都不及楊紫瓊，但她們應該會有更亮麗的演出。楊紫瓊雖然是本片的焦點所在，但她並非最突出，關繼威和許瑋倫都比她更搶鏡，關繼威除了動作場面技驚四座，文戲也很精彩，許瑋倫的各個造型都令人眼前一亮，就連珍美李寇蒂斯也明顯比楊紫瓊出色！慶幸她願意放下身段，配合兩位Daniel大玩比王晶更低俗、也更嘔心的劇情。

按照故事的設定，「多重宇宙」的出現是源於人類的隨機行為，故此透過「宇宙跳躍」（Verse Jumping）來傳送意識的條件要做出不符合所處宇宙正常大數據下的突發事件，以此引發宇宙分支，從而與其他平行宇宙的自我意識產生接觸，獲得另一個自己的技能，重點是隨機性越強連結效果越高，除了較容易接受的調轉鞋穿、咀嚼別人吃過的口香膠、對敵人說「我愛你」等，竟然有瀨尿、甚至「肛塞」！入場前請做好心理準備，並且降低期望。

《奇異女俠玩救宇宙》劇照（imdb官網）

《奇異女俠玩救宇宙》除了惡搞《花樣年華》和《臥虎藏龍》，還有《閃靈》（Shining）、《星球大戰》（Star Wars）、《五星級大鼠》（Ratatouille）、《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）等，卻略嫌未夠盡興！如果有更多香港電影的元素，包括楊紫瓊曾參演的《東方三俠》、她的代表作《皇家師姐》系列，以及邵氏年代的武俠電影，甚至是周星馳的電影，相信可以避免了部份冷場。誠然，如果換上楊千嬅以《乾柴烈火》的搞笑模式，配《餃子》的誇張老妝去飾演宇宙中「最冇用的秀蓮」，卻以古靈精怪的螳螂拳打敗不同對手，相信會擦出比楊紫瓊更多無厘頭的爆笑火花，特別是「秀蓮」說自己是歌手時……

《奇異女俠玩救宇宙》是一部借近年最流行的「多重宇宙」來誘騙你入場的「偽超級英雄科幻片」，主題其實是「一個崩壞的家庭如何再生」，更正確的說法是「一個崩壞的家庭令多重宇宙快要被摧毀時如何再生」。

《奇異女俠玩救宇宙》除了探討宿命論、中年危機和兩代關係，這個故事提醒我們需要多點和家人溝通，父母不可以將自己的一套強加於子女身上，必須讓子女自由成長且接納他們跟自己的不同，果然是充滿教育意義！

《奇異女俠玩救宇宙》好玩有餘，卻內涵不足。秀蓮透過「宇宙跳躍」和「眼睛」，重新認識自我，正視不同宇宙的自己所身處的困局，終於發現「玩救宇宙」的方法就是要勇敢面對自己內心的黑暗和虛無，如果她還能夠領悟「無用之用，方為大用」的《莊子》哲學，這場穿梭「多重宇宙」的「英雄之旅」，將會更有深意和詩意。

《奇異女俠玩救宇宙》劇照（imdb官網）

P.S.1 如果楊紫瓊真的憑本片問鼎影后，個人期待關繼威勇奪奧斯卡最佳男配角！

P.S.2 秀蓮女兒Joy本來是由Awkwafina飾演，但因為她的檔期未能配合，故此換上了許瑋倫。有趣的是，許瑋倫早前在《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）跟Awkwafina結片緣，飾演Katie的同學Soo。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，文章原題「假如《奇異女俠玩救宇宙》是由楊千嬅主演......」，其他標由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。更多電影評論文章，可參看作者Facebook專頁。