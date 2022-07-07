社交媒體下 粉絲要如何愛偶像？| 歌詞心頭好 | 林綸詩專欄
近期有姜濤寫千字長文聲明「不再合照不收禮物」，又有二汶忠粉寫七千字長文聲明「失望、未原諒、找回自己」。偶像和是粉絲其實是什麼關係呢? 追星或崇拜或迷戀，有分上下關係嗎? 誰是誰老闆? 誰支持著誰? 誰是誰的情人、人生教練、再生父母? 就是那種不斷對調的流動關係，令明星和歌迷之間，在社交媒體的放大鏡下，衍生再多幾倍的愛恨吧?
文: 林綸詩 | 原題：不只是科學 不只是偶像崇拜 愛 真相是愛
而回到最基本的問題，偶像是偶像，還是明星文本? 我們都不能接愛自己喜歡了一個文本，對歌手尤其不能，口裡說著只欣賞他的作品，但沒有了對電影人那種遠距離的尊重，喜歡一個歌手總是更個人，更親密。而有了社交媒體後，我們和歌手的關係更近，可以直接與他們對話，他們亦同時會販賣產品以外的東西——他的日常生活。界線模糊了，反應直接了，歌迷和歌手不知不覺間墮入更濃烈的互相需要……直至某一方爆煲。
雖說互聯網陪伴我們三十年，但其實我們還未適應它。社交媒體發展的速度更是快得無人能阻擋，無人能調劑，無人能認真冷靜公平地審視，包括我，包括明星，包括歌迷。以前(我剛開始追星時)，關於歌迷的歌，簡單正面雙向，如古巨基國際歌迷會會歌——《你是我信心》。
//對我 你有說不出的信心
出於一片真 一種親切感
我 永遠也不想傷你心
天生雖欠些天份
我 仍然樂意 去為你爭//
十多年後，世界因互聯網資訊大爆炸，出現了一首我覺得很適合當代歌迷和偶像聽的《To Hebe》。填詞是陳珊妮，我一向視她為「預言家詩人」，她對社會的觀察簡直是「先知」程度!
//我們應該更堅強的存在
我們應該阻止世界變壞
不只是科學 不只是偶像崇拜
愛 真相是愛
冰河期有完結篇 寒武紀從王菲聽來
地球要是可以 請帶走我的安全感
狂歡都是極短篇 回收了酒瓶才明白
總會有一首歌 唱清楚你的方向感
….
我告訴我自己
愛 要謙卑
To Hebe//
陳珊妮是Hebe的偶像，這首歌可以說是偶像給歌迷的情書，(也特別加入Hebe喜歡的王菲)，但同時也是Hebe給自己，或自己的歌迷的信。
歌說，世界很大，不只要有科學和崇拜，最重要是愛，對這世界所、有、事的關愛。建議由大家都愛的音樂開始，聽寒武紀不應只限於聽，也應關心冰河。歌者作為偶像，不想歌迷只看到自己，而是看到宏大的訊息。偶像希望歌迷聽到的是作品本質，可以給你人生方向，一起阻止世變壞。最後，希望大家都謙卑地愛。
以最謙卑的愛來愛對方，是任何地域時空，無論是偶像，還是歌迷，都要提醒自己的。知易難行，我也「to」自己，作為粉絲，要意識社交媒體給予我們的權力，更小心地運用我們的方法 (公然索吻? 私下pm? 只談作品?)去愛偶像。
（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）
作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。