社交媒體下 粉絲要如何愛偶像？| 歌詞心頭好 | 林綸詩專欄

近期有姜濤寫千字長文聲明「不再合照不收禮物」，又有二汶忠粉寫七千字長文聲明「失望、未原諒、找回自己」。偶像和是粉絲其實是什麼關係呢? 追星或崇拜或迷戀，有分上下關係嗎? 誰是誰老闆? 誰支持著誰? 誰是誰的情人、人生教練、再生父母? 就是那種不斷對調的流動關係，令明星和歌迷之間，在社交媒體的放大鏡下，衍生再多幾倍的愛恨吧?

文: 林綸詩 | 原題：不只是科學 不只是偶像崇拜 愛 真相是愛



姜濤IG發千字長文聲明「不再合照不收禮物」（圖片來源：姜濤Instagram）

而回到最基本的問題，偶像是偶像，還是明星文本? 我們都不能接愛自己喜歡了一個文本，對歌手尤其不能，口裡說著只欣賞他的作品，但沒有了對電影人那種遠距離的尊重，喜歡一個歌手總是更個人，更親密。而有了社交媒體後，我們和歌手的關係更近，可以直接與他們對話，他們亦同時會販賣產品以外的東西——他的日常生活。界線模糊了，反應直接了，歌迷和歌手不知不覺間墮入更濃烈的互相需要……直至某一方爆煲。

雖說互聯網陪伴我們三十年，但其實我們還未適應它。社交媒體發展的速度更是快得無人能阻擋，無人能調劑，無人能認真冷靜公平地審視，包括我，包括明星，包括歌迷。以前(我剛開始追星時)，關於歌迷的歌，簡單正面雙向，如古巨基國際歌迷會會歌——《你是我信心》。

//對我 你有說不出的信心

出於一片真 一種親切感

我 永遠也不想傷你心

天生雖欠些天份

我 仍然樂意 去為你爭//



十多年後，世界因互聯網資訊大爆炸，出現了一首我覺得很適合當代歌迷和偶像聽的《To Hebe》。填詞是陳珊妮，我一向視她為「預言家詩人」，她對社會的觀察簡直是「先知」程度!

//我們應該更堅強的存在

我們應該阻止世界變壞

不只是科學 不只是偶像崇拜

愛 真相是愛



冰河期有完結篇 寒武紀從王菲聽來

地球要是可以 請帶走我的安全感

狂歡都是極短篇 回收了酒瓶才明白

總會有一首歌 唱清楚你的方向感



….



我告訴我自己

愛 要謙卑

To Hebe//



陳珊妮是Hebe的偶像，這首歌可以說是偶像給歌迷的情書，(也特別加入Hebe喜歡的王菲)，但同時也是Hebe給自己，或自己的歌迷的信。

歌說，世界很大，不只要有科學和崇拜，最重要是愛，對這世界所、有、事的關愛。建議由大家都愛的音樂開始，聽寒武紀不應只限於聽，也應關心冰河。歌者作為偶像，不想歌迷只看到自己，而是看到宏大的訊息。偶像希望歌迷聽到的是作品本質，可以給你人生方向，一起阻止世變壞。最後，希望大家都謙卑地愛。

以最謙卑的愛來愛對方，是任何地域時空，無論是偶像，還是歌迷，都要提醒自己的。知易難行，我也「to」自己，作為粉絲，要意識社交媒體給予我們的權力，更小心地運用我們的方法 (公然索吻? 私下pm? 只談作品?)去愛偶像。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

