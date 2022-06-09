我的九十年代配樂 會是什麼廣東歌？｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

剛剛看完Netflix韓劇《25 21》，是90-00年代的青春片。片中不少年代事件、產物、符號，同樣發生在香港人的同段青春。從EMAIL到ICQ、還有CALL機過渡到手機，以及錄音帶、電視機及網上世界Web 2.0的交接，無人及我們那代的青春豐富，世界的步伐像濃縮在千禧年周邊，難怪不只是韓國人看得充滿共鳴。

文： 林綸詩｜原題：給我的九十年代青春電影做配樂



當然，還有97金融風暴、00奧運、01九一一……我在想，若是拍一套香港同代的青春片，我會加些什麼？最不同應該是音樂吧。無論全球化影響多深遠，國際大事件如何蓋過本土新聞，最不能取代就是本土流行文化（雖然在這年代，隨時可以聽到世界各地的音樂，但那是這個年代的青春，九十年代還未盡是如此，才是恰恰是開端）。於是我回想我陪伴我的青春之廣東歌。

無論在K房唱了幾多遍孫燕姿、周杰倫、五月天，香港九十年代青春劇中播的一定要是廣東歌！青春必然是愛情至上，一段情配一首歌：鄭秀文的《默契》、古巨基的《愛與夢飛行》、楊千嬅的《煉金術》、陳奕迅的《歲月如歌》、王菲的《郵差》。然後加點offbeat/minor classic，就加黃耀明的《罅隙》，耍耍帥！

青春不知天高地厚所帶來的遺憾與可惜，所有情緒放大，唯有自己的母語才能表達。

「就是常做錯 就是求自我 / 未珍惜身邊一個」-- 《默契》

「無窮年和月掠過 誰和誰還重要麼？擁抱著你 不理明日了」-- 《愛與夢飛行》

「力竭聲嘶請你喜歡我 什麼事都做過 都不能感動你麼」-- 《煉金術》

「當世事再沒完美 可遠在歲月如歌中找你」-- 《歲月如歌》

「你是一封信 我是郵差 /最後一雙腳 惹盡塵埃 / 忙著去護送 來不及拆開 /裡面完美的世界」-- 《郵差》

「當不惜交出一切去明白你 將雙方之間差距變為極微」--《罅隙》



就算用最老土的方法去做配樂，也會聽得我們淚流滿臉，因為在我們自己青春裡發生的，一定都是最美麗的。在MP3機上聽過一百次的旋律，在K房裡唱過五十次的歌，在日記簿上抄過十次的歌詞，配上什麼劇情，也會感動那個年代的人。在你的青春電影裡，又會有什麼歌？

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

