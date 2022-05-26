Serrini 的歌詞示範｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

Serrini踏上張敬軒紅館舞台，又成另一熱話，又令更多人談起這個奇葩。近年看到香港樂壇復甦之論，感覺最深是地下地上攜手合作，Gareth T. 由姜濤帶出廳堂，Serrini又可以和欣宜合作，互相扶持及共享粉絲，無分彼此正是團結改進的證明。張敬軒演唱會的嘉賓名單是一例。

文: 林綸詩



Serrini於 2019年在麥花臣開的，當時和一班樂評評審一起去看，雖然之前她已出道多年也有開過騷，但那次大家好像去看一個超新星誕生，香港樂壇好像很久沒有這種能量——她的瘋癲、她的缺氧、她的off beat，《Don’t text him》比2016年的《油尖旺金毛玲》獲得更多人的注目，但大家像嗅到新時代來臨。幾年後大眾育成Mirror，幾年前樂迷育成Serrini，由她在大學busking走小清新路線，再到騎呢小清新，再到媽媽Diva大氣，到今天獨立型格，不用理fans和haters的比例……

若要分析她為何跑出，除了食正香港樂壇復興，以及歸功社交媒體對鮮明明星人格的助力，我最想稱讚是她的寫詞能力。香港獨立音樂人的問題，向來是中文不好。抱歉，這是愛之深責之切。歌詞跟不上音樂技能，是香港人通病。廣東話歌詞本身難填，但大家向來對語文不太熱衷，也是一個世代問題。音樂人若寫英文或普通話，反而不過不失。一寫廣東話，概念好，但執行力不好，十分可惜。而現役專業詞人也有問題，較有經驗的不是走火入魔，就是過於立場先行令主題單一；較年輕的則急於走出上一輩詞人的影子，玩很多實驗，但不是次次成功，常有組詞或字音奇怪的情況出現。

而Serrini自己擔任自己的詞人，沒有以上問題，更做到人歌合一。她文學根基好，只是以文學作法及修辭去寫不同主題，已游刃有餘: 可愛和麻甩之間的《油尖旺金毛玲》、《趣緻的響玲》，跨語言愛情《Don’t text him》、《Cigarette》，貼近時代脈搏的《波霸珍珠奶茶》、《網絡安全隱患》；亦有純文學詩詞類的《哀樂無名》、《樹》。以下分享我最喜歡的幾句：

Cigarette：

／／你看鳥 劃過水面

點起煙 走到我面前

你細說 著那一天

於水邊 歎息與自憐



就讓過去 沉澱

好嗎 別再與她亂纏

你哀傷 只有我看得見

我卻比 不起

你手心 那煙／／



很多人寫過她的貼地、ＭＫ、優美，多個元素在同一人上出現，是難得的。而我選以上一曲，是很喜歡她寫小物品和大情境的糾纏，亦令樂迷容易投入歌詞境界及歌者感情。是作詞的標準示範。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

