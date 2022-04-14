《大隻佬》與林夕情歌 原來孤獨才是永恆 ｜林綸詩專欄

美亞電影在YouTube開設《八號電影院》頻道，當中最樂於重溫的港產片，是杜琪峰、韋家輝作品《大隻佬》。

文：林綸詩 ｜ 原題——大隻佬常在我心



故事充滿佛家玄機，談因果也談愛情。我最喜歡一幕是自知快死的李鳳儀（張柏芝飾），最後一次見心上人大隻佬（劉德華飾），問他借了一分鐘，牽著他的手一同走過中環某一條黑夜暗的街道。旁若無人，雙手緊扣，一句話也沒有說，配樂響起黃耀明主唱的《身外情》。

「帶走傷感 帶不走哭得轉紅了的燈

記憶隨身 延續欠你的戲份

帶走開心 卻帶不走拖手時的體溫

微暖質感 留在臉上還未吻



給一分鐘我靜靜回味 將一生一世翻天覆地

明日已被今天處死 淚存在原為反映天理

這一分鐘我站在何地 怎麼竟跟你活在一起

緣是鏡中花 留在鏡中死

原諒我不記得忘記」



林夕一向對佛家通情達理，最厲害是可以把佛家的恩緣和因果，以深情的歌詞帶出。配合這套戲的佛教理念，當然天衣無縫。

「這一分鐘我站在我何地 怎麼竟跟你活在一起」應該是我聽過最能貼切自己對「牽掛」定義的詩詞。先說：思念令人忘卻周遭，看不到自己身處的環境，因為眼裡心裡腦裡只有對方。再說：無論做什麼也是想著對方，他在做什麼？他在想什想？正是「活在一起」。思念把物理距離都粉碎，不理對方在何方，自己也和他密不可分。這是掛念一個人最深的層次，他就像分分秒秒活在你的面前。

每一次聽這歌，也會令我想起林夕的另一個作品： 《與我常在》。

「除非你是我 才可與我常在

一個人 從鏡內發展恩愛

除非你是我 才可晝夜同在

戀不來 從厭倦裏面偷取恨愛」



雖然這首歌比《身為情》早，歌詞卻像冷冷地回應《身》的牽掛概念 ——沒有人能常常活在一起，如何牽掛也是沒有用。每一個人都是個體戶，無人能百份百理解或愛護自己，除了自己。天天一起，天天掛念，天天愛慕的愛情，是不存在的——除非是自己跟自己談戀愛，那才會永不厭倦。

「從鏡內發展恩愛」，所以「緣是鏡中花 留在鏡中死」。他寫愛情，但原來是寫孤獨。世間只有身內情，才是永恆。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）