在惜字仍如金的年代　七十年代書法藝術雜誌《書譜》往事︱開卷樂

「浪漫在亂世中是一種奢侈，老實生活卻是活在亂世中的力量。」

每個時代的文化人也有不同特質，形容現代「文青」也有各種演釋，《〈書譜〉的日子——一本純書法雜誌的文化脈絡》作者兼藝術史學家羅淑敏，將70年代的文化人歸納為「老實」。原來在1974年代，有一班……其實也沒有一班，是兩位文化人，創辦了專講書法與篆刻藝術的雙月刊《書譜》，直至在1990年才停辦。談藝術的雜誌市場已經不是很闊，純講書法篆刻的雜誌，市場更是窄之又窄。然而兩位老實文化人，單純地因為對書法的熱愛，帶著傻勁把這本「偏門」雜誌搞得有聲有色，甚至在國內國外也被傳誦一時。

文：朱鳳翎、原題：老實辦好一件文化事：《書譜》的日子——一本純書法雜誌的文化脈絡



圖片來源：@qi xna / Unsplash

70年代文化人「傻勁」辦雜誌

《書譜》共出版了90多期，是一份非常成功的藝術雜誌。羅淑敏形容，《書譜》的成功與「時代」和「人」也很有關。若《書譜》誕生在今天，便很難有這種化學作用。首先，在70年代中國的學術界經歷動盪，有很多很好的學術研究沒有地方發表，於是很多重份量文章寄給他們刊登，使《書譜》的內容十分充實。在20世紀以前，書法是高級藝術，只有士官階層才會接觸，雖然從21世紀開始，書法在民間已經開始普及，但直至70年代，一般市民想學習書法仍是很難，當時一個有質素的字帖也很貴，普羅大眾對書法藝術只能望門興嘆。當時為某報社副刊編輯的吳羊璧與投稿人李秉仁飲茶閒聊，講起書法在香港未能普及實在可惜，應該有一本大眾刊物讓大眾認識書法才是。羅淑敏說，當時吳羊璧只是「說說而已」，誰知李秉仁向他當時的華僑老闆籌集到一筆起動基金，在幾個月內便認真把雜誌籌組起來，還租了一個小小的辦公房，便開始辦雜誌。

羅淑敏形容，70年代文化人有種「傻勁」，像她的書法老師、也是《書譜》骨幹人物曾榮光，家裏有多少米也不知道，只知道為了喜歡的文化藝術，可以不顧一切去做好，明知道「爬格仔」不會發達，但他們就是有一顆「辦好一件文化事的心」。現代社會人心更複雜，存在太多物質生活的比較，很難再找到這一種人。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



藝術雜誌不分門派

現在的藝術雜誌大多都不是給平民百姓看的，更多是屬於上流圈子，介紹的藝術品都價值不菲，藝術雜誌更像是高價商品投資選單。而《書譜》創辦時便希望成為一本普及雜誌，他們相信書法不是高級藝術，而是和人的生活有關。因此他們並不宣傳或追捧明星或書法家，而是追求通俗，跟普通人對話。羅淑敏說，《書譜》所講的「通俗」，並不是營造低級趣味，而是照顧不同讀者的需要和水平。雜誌內有專門的學術文章，也有教婦女和小學生自學書法的專題，也會登出讀者來信，解答疑難。他們相信，書法本身有表達語言的功能，雖然發展成為藝術，但仍然與日常生活有關，人們每日都在寫字，書法其實並不遙遠。

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另一個雜誌成功的原因，是他們刻意拋開門派和地域界限，做到一個純粹欣賞和分享書法的平台。其中一件趣事，是他們創刊時，猶豫找誰來題字。為了不跌進任何一個門派，最後他們選擇從碑帖中找出《書譜》二字，相當高明。在往後的雜誌中，他們找到多位書法家為《書譜》以不同字體題字，成為一大特色。

眼見今天書法已愈來愈少人關注，連很多小學也再沒有書法堂和功課，羅淑敏表示非常可惜。她說要讓下一代接觸書法，首先是讓他們覺得好玩，「我可以跟你說紙筆墨是極好玩的東西！」羅淑敏一再這樣說，語氣間聽到她對書法的熱情，也許多少傳承著她口中老師的那份「傻勁」。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）