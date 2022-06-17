潘國靈旅遊散文集　寰宇下的人生旅程︱開卷樂

「旅行在外地，又總是一種內在穿行。生命如行旅，沒有一趟旅程可以重複的。」作家潘國靈如是道。隨少年到中年，旅人身份不止一個，旅居、背包客、流浪者等各種身份，隨時間的累積賦予了旅行的意義，不同時期的生命歷程對地方感受也有階段性總結。潘國靈認為旅行的廣義是以身體的流動，跨越邊境國界，或是發掘新地方，總之就要離開熟悉的家園，如卡夫卡所言「離開這裏，就是我的意思」。

文：筆從心︱原題：《總有些時光在路上》——離開是為了未來



圖片來源：Unsplash

尋找失落

潘國靈到過不同國家留學，又曾前往美國愛荷華參加「國際寫作計劃」，他浪跡天涯，及後整理自己多年來的旅遊散文結集成新書《總有些時光在路上》。書中大致分了澳門、巴黎、愛荷華、紐約、杭州、北京等地的章節。我們就像被困於名為疫情的籠中鳥，即使外國放寬檢疫限制，回港卻要隔離，旅行看似遙不可及，不妨透過他的人生軌迹，穿梭不同時空，遊歷各個城市。

他回首往事，澳門成為了自己人生旅行的開端，將兒時到中年幾度折返的記憶集合成＜澳門雜憶＞。潘國靈形容香港和澳門的關係如同一面對照鏡，香港無街可逛，電子屏幕的廣告、海鮮酒家、摩天大樓與商場充斥四周，對比澳門適合散步的地方、大型可樂樽的老式招牌、地痞茶樓、殖民歷史建築的保留，在這個甘心沒強出頭的澳門中，找回香港失落的東西。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

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人文反思

書中不少文章是過往回憶的書寫，文字帶讀者走過了歷史的傷痛，如同佳釀般待時間揮發，再細味當中對民族的反思。潘國靈在2007至2008年旅居紐約，走過世貿遺址時，隨著鐵絲網看著頹垣敗瓦。原來自九一一事件後，世貿中心以「歸零地」（Ground Zero）廢墟示人，置放了十年，讓各地遊人反思缺失，再重建為世貿中心一號。潘國靈言如果瓦礫在面子大於一切的國度，現場必定被圍封掩蓋起來；如瓦礫在經濟是命的城市，政客、既得利益者絕不允許在城市中心地帶霸佔一位置。如今九一一的紀念碑並不是矗立著供人仰望，而是造成南北兩個下沉式的水池，「成了兩個永遠銘刻著歷史創傷的缺口，它物理上的下陷，永遠提醒你有些東西不見了、缺席了」。

九一一國家紀念博物館(Wikimedia Commons)

散文並非純粹旅遊書或者城市觀察，最終連接當地文化和人文歷史。讀潘國靈2011年寫的＜再見紐約－反省缺失＞，再讀他同年寫的＜印象杭州－雷峰塔石＞，看似兩個互不相干的章節，並排而讀卻有另一番體會。潘國靈去過杭州旅行，走進西湖「雷峰新塔」參觀，發現展覽館出售塔磚，並附有「塔磚收藏證書」。建於北宋的雷峰塔眺望西湖晚照，明朝時遭受大火燒剩塔身，直至九十年代初舊塔崩塌。坊間迷信塔磚可以強身健體，挖磚牟利。潘國靈引用魯迅＜再論雷峰塔的倒掉＞：「人數既多，創傷自然極大，而倒敗之後，卻難於知道加害的究竟是誰。正如雷峰塔倒掉以後，我們單知道由於鄉下人的迷信。共有的塔失去了，鄉下人的所得，卻不過一塊磚，這磚，將來又將為別一自利者所藏，終究至於滅盡。」潘國靈直斥私挖是罪，真金白銀買卻竟是功德，揭示了當代中國社會沒有價值只有價錢。兩個地方的遺址，兩種處理的手法，引發起一系列人文的反思。

雷峰塔(Wikimedia Commons)

旅行可以是有目標地朝聖，又或是漫無目的，時而需要安全，有時愛冒險，潘國靈言：「無論哪種形式的旅行，都有一個可回歸的家園在等著自己，旅行的本質就是人為地與家園保持距離，從而獲取經驗與樂趣。如果沒有家園可以折返，那便成了流亡或放逐，說的又是不太一樣的東西了。」我們一生人總有些時光在迷失，流離浪蕩，離開熟悉的家園，這些旅行經歷，無論時間多長或是一去不返，將會成為自己未來的一部份。

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）