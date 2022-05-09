展覽50件古董看古人遊樂文化　明代緙絲掛帳看已失傳遊戲︱拍賣

中國古語說「勤有功、戲無益」，但古人對遊樂身心其實同時有不同看法，他們認為遊樂並非少兒專有，也是君子修養之必要環節，遊樂的器具與玩法應運而生，久之發展成一門藝術，有着儒家時代講究技巧和規矩的遊戲之「道」，博大精深。本月29日香港邦瀚斯將呈獻「游於藝—中國遊樂雅翫藝術」專題拍賣，精選五十餘件古董藝術品，讓藏家以至大眾管窺一斑中國遊樂藝術之妙趣，當中部份遊戲早已失傳，部份倒以類似形式流傳至今，而拍賣品將為期七天於金鐘預展，讓公眾一睹有關文物，我們率先看看有什麼古人遊玩的精品。



古人遊戲，總離不開酒桌宴席，能在一席觥籌交錯間暢飲而盡往往是最終目的，於是有了「投壺」活動，以助酒興。投壺，始於公元前數百年之東周時期，一直是成年人酒席間之重要競賽娛樂，其規則簡單，要求賓客把無鏃之箭投向不遠處之靶壺，以投進者為勝，但不論輸贏，最終都以乾杯作結，從而融合席間歡樂氣氛。投壺與現今源於美國之投杯球（Beer Pong）遊戲有異曲同工之妙，唯投壺風行二千多年，流傳有序，根基深厚，歷朝衍生多變而豐富的藝術面貌。

明代嘉萬時期之緙絲百子圖掛帳

投壺之外，這次項目亦有一件明代嘉萬時期之緙絲百子圖掛帳，可謂中國兒童遊戲畫面之集大成者，圖中可見百子放風箏、賞畫、彈古琴、騎麒麟（寓意麒麟送子）、持蓮抱笙、斗蟋蟀、踢毽子、下圍棋、戲水等，好不熱鬧。緙絲之藝發軔於宋代，成熟於明代，能將纖毫筆觸以通經斷緯之法在同一平面織成，此技易學難精，作品不易保存。

清十八世紀竹鏤雕「西園雅集圖」筆筒

其他則有竹雕數件，展現文人雅士遊玩畫面，當中刻劃出曲水流觴、香山九老、竹林七賢、松下對弈等典故，包括清十八世紀竹鏤雕「西園雅集圖」筆筒，整器刀法細緻，形神刻劃細膩皆備，歎為觀止。清代初期，隨著國家政治局勢穩定，江南經濟復蘇，嘉定竹刻重獲發展，其市場不再局限於文人學士書齋雅玩。受眾急劇擴張，竹刻獲得了廣泛的生存空間。這一時期的竹雕手法多樣，造型題材豐富，浮雕、鏤雕等技藝，均發展到了歷史最高水平。

（圖片由香港邦瀚斯提供）

【展覽詳情】

【活動詳情】

名稱：游於藝—中國遊樂雅翫藝術

拍賣日期：2022年5月29日

預展日期：5月21日至28日

地址：香港邦瀚斯拍賣中心 香港金鐘太古廣場一座20樓

