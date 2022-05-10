佳士得15億售Andy Warhol《槍擊瑪麗蓮》　成拍賣史第二高價作品

昨天（9日）佳士得拍賣行以1.95億美元（約15億港元）賣出安迪·華荷（Andy Warhol）的《槍擊瑪麗蓮》（Shot Sage Blue Marilyn ，1964），打破2017年Jean-Michel Basquiat 作品《 無題》 （1982 年） 1.105億（約8.6億港元） 美元拍賣紀錄，成交價僅次於2017年拍出4.5億美元（約36億港元）的達文西《救世主》，成為拍賣史上第二高價的藝術作品，亦成為美國當代藝術最貴作品。



昨天（9日）佳士得拍賣行以1.95億美元（約15億港元）賣出安迪·華荷（Andy Warhol）的《槍擊瑪麗蓮》（Shot Sage Blue Marilyn ，1964）(Getty)

Andy Warhol被譽為普普藝術教父，他的作品也屢創天價拍賣紀錄，以下五幅作品便是繼《槍擊瑪麗蓮》後，Andy Warhol最貴的五件作品。

Men in Her Life（1962）



Men in Her Life（1962）（ Phillips ）

估價： 未公開

最終價格： 6340萬美元

地點和時間： Phillips de Pury and Co.，2010 年 11 月 8 日

Four Marlons（1966）



Four Marlons（1966）（Christie）

估價： 未公開

最終價格： 6960萬美元

地點和時間： 紐約佳士得，2014 年 11 月 12 日

Green car crash – Green burning car I （1963）



Green car crash – Green burning car I （1963）（Christie）

估價： 2500萬至3500萬美元

最終價格： 7170萬美元

地點和時間： 紐約佳士得，2007 年 5 月 16 日

Triple Elvis （Ferus Type）（1963）



Triple Elvis （Ferus Type）（1963）（Christie）

估價： 3000萬美元

最終價格： 8190萬美元

地點和時間： 紐約佳士得，2014 年 11 月 12 日

Silver car crash （Double disaster）（1963）



Silver car crash （Double disaster）（1963）（Sotheby）

估價： 未公開

最終價格： 1.054億美元

地點和時間： 紐約蘇富比，2013 年 11 月 13 日

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