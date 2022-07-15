梵高不為人知極罕作品面世　左耳健在的自畫像隱藏在另一畫作背後

蘇格蘭國家畫廊在星期四表示，在梵高的一幅畫像背後發現他不為人知的自畫像。



相關自畫像（圖片來源：蘇格蘭國家畫廊Twitter）

相關的自畫像在《Head of a Peasant Woman》背後被發現。這幅自畫像隱藏於層層漿糊和紙板底下，專家相信是於1905年左右《Head of a Peasant Woman》於阿姆斯特丹市立博物館展出前裝裱時被遮住，可能已經被隱藏了超過一個世紀。

梵高以於1888年割下自己的左耳而聞名，這張畫像展示了一位帶著帽子的蓄鬍男子，而畫中人的左耳還在，相信是他的早期作品。

自畫像由畫廊修復員Lesley Stevenson發現，當時她為了即將來臨的展覽掃描畫作，竟然在X光片中發現隱藏的梵高自畫像。阿姆斯特丹的梵高博物館人員已仔細檢查X光片，指「幾乎可以肯定」這就是梵高的自畫像，但相關專家仍在尋求方法鑑定畫作真偽。

梵高常反轉畫布作畫以節省金錢，蘇格蘭的畫像保育專家認為這便是自畫像在畫像背面的原因。這張自畫像並非梵高第一張被發現的隱藏自畫像，他在1883年至1885年於荷蘭南部Nuenen小鎮居住期間，曾多次在畫像背後重新作畫，相關畫作現時分別被收藏於荷蘭和美國。

蘇格蘭國家畫廊的高級策展人Fraces Fowle（圖片來源：Neil Hanna via AP/ National Galleries of Scotland）

蘇格蘭國家畫廊的高級策展人Fraces Fowle形容這項發現令人「振奮」，說：「這種機會罕有，我們竟然能找到梵高不為人知的作品。他是其中一位全世界最重要、也是最受歡迎的藝術家。」畫廊目前仍在研究如何移除畫像背面的漿糊和紙板，以免傷害《Head of a Peasant Woman》。而發現畫作的Stevenson指出，這幅新畫作可幫助世人了解梵高歷年來作畫構圖的改變，希望可以鼓勵群眾來觀展，群眾屆時可藉由燈箱觀賞這幅自畫像的X光片。

在本周稍早時，以色列的博物館人員也在意大利畫家亞美迪歐莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）的畫作背面發現三幅隱藏的草圖，同樣是在畫作被X光掃描時發現。